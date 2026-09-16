Pinto Basto, Ó Capital e Sabseg lançam mediadora de seguros para ser uma das maiores em Portugal

O grupo Pinto Basto, o family office Ó Capital e a corretora Sabseg constituíram a Pinto Basto Insurance, uma nova mediadora de seguros detida em partes iguais pelos três acionistas. O projeto junta a ligação de 250 anos do grupo Pinto Basto ao tecido empresarial português, a experiência da Ó Capital na criação e desenvolvimento de negócios e o conhecimento do setor segurador da Sabseg, segundo maior distribuidor de seguros do país.

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A nova mediadora pretende posicionar-se no mercado português com especial enfoque no segmento empresarial e afirma como objetivo chegar a estar entre as principais mediadoras de seguros em Portugal.

A Pinto Basto está organizada sobretudo em torno da cadeia logística e marítima. A empresa identifica como principais áreas de atividade os transportes e logística — marítimo, rodoviário, aéreo, ferroviário e armazenagem —, o agenciamento e corretagem de navios, linhas regulares, carga de projeto, comércio internacional e P&I, enquanto correspondente dos clubes de Protection & Indemnity, seguros ligados ao comércio e navegação mundial. A nova Pinto Basto Insurance passa agora a concentrar esta atividade numa estrutura própria, em parceria com os outros dois acionistas.

A Ó Capital, por sua vez, entra no projeto com uma carteira de 27 empresas participadas e mais de 700 trabalhadores nessas participadas. A holding nasceu do percurso empresarial de Sara do Ó, fundadora do Grupo Your, e desenvolve uma estratégia de consolidação de pequenas empresas, procurando juntar negócios complementares e criar estruturas comuns de gestão, tecnologia, vendas e operações. Para Manuel Cotta Dias, partner da Ó Capital, “o setor segurador atravessa um momento de transformação que abre espaço para projetos mais ágeis, especializados e próximos das necessidades dos clientes”. O responsável acrescenta que a Pinto Basto Insurance pretende combinar “o conhecimento e os ativos dos três acionistas com uma visão de longo prazo e uma estratégia clara de crescimento”.

A nova mediadora diz querer apostar no aconselhamento especializado e numa abordagem integrada à gestão dos riscos, num mercado marcado pela concentração dos operadores, digitalização e crescente complexidade das exposições. A atuação prevista combina “acompanhamento dos clientes, tecnologia e utilização de dados para apoiar a análise dos riscos e o desenho das soluções de proteção”. A empresa pretende ainda desenvolver uma componente de literacia de risco, dirigida a empresas e particulares, para melhorar a compreensão dos riscos e das respetivas formas de prevenção e proteção. O foco comercial será sobretudo o mercado empresarial, embora a mediadora também indique que pretende responder às necessidades de particulares.

Manuel Bobone, diretor-geral da Pinto Basto Insurance, resume a proposta da nova operação afirmando que “as empresas valorizam um acompanhamento próximo, especializado e orientado para o longo prazo”. Segundo o responsável, a mediadora pretende colocar ao serviço dos clientes “uma elevada capacidade técnica, acesso a um vasto mercado segurador e a agilidade necessária para desenhar soluções e serviço personalizados, ajustados à complexidade e especificidade de cada negócio”. A operação reúne assim três grupos com perfis distintos — uma empresa com presença histórica na economia portuguesa, uma holding de investimento e desenvolvimento de PME e um grupo especializado na distribuição de seguros.