Portugal recebe nona prova do Mundial de Fórmula 1 a 20 de junho de 2027

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 disputa-se em 20 de junho, sendo a nona prova do Campeonato do Mundo de 2027, de acordo com o calendário anunciado esta quarta-feira.

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A prova portuguesa, que terá como palco o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, surgirá entre as corridas do Mónaco, previsto para 06 de junho, e da Grã-Bretanha, marcado para 4 de julho.

Segundo o calendário divulgado esta quarta, pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), a temporada voltará a contar com 24 corridas, começando no Bahrain, a 14 de março, e terminando em Abu Dhabi, a 12 de dezembro.

O regresso de Portugal ao Mundial em 2027 e 2028 já tinha sido anunciado pela Fórmula 1, no âmbito de um acordo com o Governo português, o Turismo de Portugal e a entidade gestora do circuito algarvio.

Portugal regressará ao campeonato seis anos depois da última passagem da Fórmula 1 por Portimão, que recebeu provas em 2020 e 2021, anos de pandemia de covid-19, ambas ganhas pelo britânico Lewis Hamilton.