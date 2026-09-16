Portuguesa Marta Andreia Rodrigues assume direção da Zara Woman

Está há 14 anos no grupo Inditex e dirigia a área de mulher da Pull & Bear há um ano e meio.

É portuguesa, está na Inditex há 14 anos e liderava a marca Pull & Bear há um ano meio. Marta Andreia Rodrigues vai ser a nova diretora da Zara Woman, de acordo com a imprensa espanhola.

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Marta Rodrigues substitui Lorena Rodríguez Veiga, que liderava a divisão de mulher desde 2024 (e cuja futura posição não foi comunicada) e a sua carreira tem sido quase em exclusivo em empresas ligadas à moda, nomeadamente a Pepe Jeans (2008) e a Mango (2009) antes de ‘aterrar’ em 2012 no quartel-general da Inditex, na Corunha. Isto além de uma passagem pelas lojas da Zara como assistente de vendas, de acordo com o seu perfil do Linkedin.

Na Inditex começou por ser gestora de produto, tornou-se compradora da Pull&Bear e, posteriormente, da Zara Basic, sob direção de Alfredo Ferro Varela, e era atualmente diretora de compras globais da mesma marca. E embora tenha trabalhado quase sempre com moda, a formação académica é em Ciência Política e Relações Internacionais, em Gestão na Universidade Nova de Lisboa e em Marketing Político e Comunicação Institucional na Universidade Autónoma de Barcelona.

Promoções em casa

Segundo a própria Inditex, 80% das vagas de trabalho são preenchidas por pessoas que já trabalham na empresa e a nomeação de Marta Andreia Rodrigues é mais uma dentro de uma série de mudanças que têm vindo a ser levadas a cabo na Inditex:

Em julho foi tornada pública a saída de Beatriz Padín, mão direita de Amancio e Marta Ortega, após 40 anos de trabalho, muitos dos quais dedicados à divisão de mulher da Zara e integrava agora o comité de direção da Inditex.

O lugar deixado vago por Beatriz Padín foi ocupado por Alfredo Ferro Varela, que dedicou parte dos seus 30 anos na companhia à Zara Basic.

Eva Pérez Salgado, que trabalha há 15 anos na empresa, passou a liderar a Zara Basic.

A empresa cumpriu 50 anos em 2025 e está presente em 214 mercados e emprega 163.047 trabalhadores. Destes, 73% são mulheres. Além da Zara e Pull & Bear, o seu portefólio inclui a Massimo Dutti, Lefties, Stradivarius, Zara Home ou Oysho. Segundo os dados divulgados pela empresa, as vendas cresceram 5,8% no primeiro trimestre de 2026, para 8,7 mil milhões de euros.