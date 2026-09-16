Prosegur comemora o seu 50.º aniversário com uma audiência com o Rei

O Rei recebeu em audiência o Conselho de Administração e o Comité de Direção da Prosegur por ocasião do 50.º aniversário da empresa.

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A empresa indicou que este marco valoriza a trajetória de uma empresa espanhola que, ao longo de meio século de história, tem protagonizado um processo contínuo de crescimento, internacionalização e transformação, até se tornar uma referência mundial no setor da segurança privada.

Segundo informou, durante o encontro, os dirigentes da Prosegur transmitiram a Felipe VI «o caráter diferenciador da empresa», cuja atividade assenta nas pessoas, na inovação e na sua contribuição para o desenvolvimento económico e social dos países onde opera. Neste sentido, destacaram o impacto de uma organização onde mais de 180 000 colaboradores desenvolvem a sua carreira profissional num total de 36 países dos cinco continentes.

A equipa de direção expôs a visão da empresa sobre o papel que as empresas desempenham no desenvolvimento da sociedade, baseado na criação de emprego, na promoção do talento e na criação de valor sustentável.

Neste contexto, reafirmaram o compromisso da Prosegur com um modelo de crescimento responsável que contribua para o progresso económico e social, para a coesão das comunidades e para a criação de oportunidades para as pessoas. Da mesma forma, destacaram a segurança como um fator indispensável para o desenvolvimento adequado das sociedades modernas e para o fortalecimento da atividade económica e empresarial.

No âmbito da audiência, foi entregue ao Rei o primeiro exemplar de «Amarillo», uma publicação que explora a evolução da cor corporativa da Prosegur na história da pintura através das obras do Museu Nacional do Prado.

Para Antonio Rubio, secretário-geral da Prosegur, «comemorar cinquenta anos é o reflexo de uma trajetória sustentada ao longo do tempo, graças ao esforço de milhares de profissionais e à confiança dos nossos clientes e acionistas. Esta audiência com Sua Majestade o Rei representa um reconhecimento dessa história e dos valores que têm definido a Prosegur desde as suas origens».

ÁREAS DE NEGÓCIO

Entre as iniciativas partilhadas com o Rei, a empresa destacou a sua aposta na inovação e na convergência entre segurança física e digital através do modelo de Segurança Híbrida da Prosegur Security, que combina o talento dos seus profissionais com capacidades avançadas de análise de dados, inteligência artificial, robótica, drones e cibersegurança, entre outros aspetos.

Da mesma forma, a direção da empresa apresentou-lhe a transformação por que a Prosegur Cash passou nos últimos anos, impulsionada pelo desenvolvimento de soluções inovadoras para a gestão integral dos meios de pagamento e pela digitalização dos fluxos financeiros dos seus clientes. Neste contexto, foi salientado que os Produtos de Transformação — entre os quais se incluem o Cash Today, os ATMs, o Corban, o Forex, o Crypto, o Cashback e o Wallet — representam já mais de 35% das receitas desta unidade de negócio.

Foram também abordados os avanços impulsionados pela Prosegur Alarms no âmbito da casa conectada, através de um ecossistema de segurança inteligente que integra vídeo avançado, inteligência artificial e serviços digitais, bem como a evolução da joint venture Movistar Prosegur Alarmas, que já ultrapassa as 600 000 ligações em Espanha.

Da mesma forma, foi destacada a atividade da AVOS Tech como motor da transformação digital do Grupo, através do desenvolvimento de soluções tecnológicas, automatização e inteligência artificial aplicadas à externalização de processos críticos para setores estratégicos como a banca e os seguros.

A direção da Prosegur sublinhou perante Felipe VI que, cinquenta anos após a sua fundação, a Prosegur mantém intactos os valores que têm guiado a sua trajetória: o compromisso com as pessoas, a inovação constante e a vocação de serviço à sociedade.