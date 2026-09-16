Receitas da PwC no Reino Unido caem pela primeira vez em mais de uma década

As receitas da PwC no Reino Unido caíram pela primeira vez em mais de uma década, penalizadas por um abrandamento do negócio de consultoria no Médio Oriente. Uma quebra que está a afetar todas as chamadas big four.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

As receitas totais do grupo no Reino Unido, que inclui operações no Médio Oriente, recuaram 3% para 6,2 mil milhões de libras nos 12 meses até junho, de acordo com a PwC, citada pelo Financial Times.

Apesar da quebra nas receitas, a remuneração dos sócios subiu para uma média de 935 mil libras, num período em que a empresa reduziu a força laboral e cortou custos.

No grupo, saíram mais de 4.000 funcionários, o que representa quase 12% de todos os colaboradores. Já a despesa com salários recuou em 164 milhões de libras, uma descida de 6%.

É o segundo ano consecutivo de queda na faturação do negócio da PwC no Médio Oriente, penalizado por um abrandamento nos projetos de consultoria lucrativos na Arábia Saudita que alavancaram o crescimento da empresa.

A consultora não tem sido a único afetada por este abrandamento do negócio no Médio Oriente. As receitas das outras big four – KPMG, Deloitte e EY – também contraíram, baixando 15% para 1,7 mil milhões.

A PwC descreveu este período como um “ano desafiante [para o Médio Oriente]” que “reflete o impacto do conflito regional, maior disrupção do mercado e oscilações cambiais”.

O Financial Times recorda que mesmo antes desta queda nas receitas, a consultora já tinha registado uma estagnação em 2024-2025. As receitas subiram apenas 0,4% nas operações no Reino Unido e no Médio Oriente.