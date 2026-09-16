Em atualização Reserva Federal aumenta taxas de juro em 25 pontos base no primeiro ‘aperto’ desde 2023
A decisão era amplamente esperada por analistas e investidores, que estarão agora focados nos sinais que o 'chair' da Fed, Kevin Warsh, poderá dar sobre os próximos passos.
A Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos aumentou as taxas de juro em 25 pontos base, com a pressão inflacionária criada pela guerra no Irão a obrigar o banco central americano a decidir a primeira subida desde julho de 2023 e a quebrar uma pausa que durava desde o início deste ano.
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Anunciada esta quinta-feira em comunicado, a decisão do Federal Open Market Committee (FOMC, comité de política monetária) de subir as Fed Funds Rates para o intervalo entre 3,75% e 4,00% era amplamente esperada pelos analistas e investidores.
(Notícia em atualização)
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