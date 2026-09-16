Reserva Federal aumenta taxas de juro em 25 pontos base no primeiro ‘aperto’ desde 2023

A Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos aumentou as taxas de juro em 25 pontos base, com a pressão inflacionária criada pela guerra no Irão a obrigar o banco central americano a decidir a primeira subida desde julho de 2023 e a quebrar uma pausa que durava desde o início deste ano.

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Anunciada esta quinta-feira em comunicado, a decisão do Federal Open Market Committee (FOMC, comité de política monetária) de subir as Fed Funds Rates para o intervalo entre 3,75% e 4,00% era amplamente esperada pelos analistas e investidores.

(Notícia em atualização)