STCP reforça frota com 30 autocarros elétricos comprados à CaetanoBus

A partir desta quinta-feira, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai colocar mais 30 autocarros 100% elétricos a circular na Invicta e nas cidades de Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Valongo e Gondomar, num investimento de 12 milhões de euros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Cerca de sete milhões de euros foram financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), enquanto os restantes cinco milhões de euros foram assegurados pelos seis municípios acionistas — Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo.

A frota da STCP passa a contar com um total de 126 veículos elétricos, sendo, por isso, “cerca de 28% da operação assegurada por meios livres de emissões”, assinala a empresa pública numa nota enviada esta quarta-feira às redações.

Os novos autocarros vêm substituir autocarros em final de vida útil e que serão abatidos. “A entrada em circulação destas novas viaturas representa mais um passo na renovação e modernização da frota da STCP e reforça a oferta de transporte público sustentável nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Valongo e Gondomar”, acrescenta.

Fabricados pela CaetanoBus, os veículos têm uma autonomia de cerca de 320 quilómetros, e estão equipados com tecnologia a bordo para otimizar condições de conforto e segurança de passageiros e motoristas. Ficarão afetos à Estação de Recolha da Via Norte.