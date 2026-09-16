Economia

Subida do gás e IA aumentam riscos para inflação europeia, alerta Santos Pereira

  • ECO
  • 19:17

A inflação na zona euro não está a subir ao ritmo registado em 2022, mas a recente subida dos preços do gás natural e o impacto da inteligência artificial estão entre os riscos que o BCE acompanha.

A inflação na zona euro não se está a espalhar de forma tão rápida ou de forma tão abrangente como anteriormente, mas a recente subida dos preços do gás natural e a instabilidade global exigem uma monitorização rigorosa nos próximos meses. O aviso foi deixado pelo governador do Banco de Portugal e membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), Álvaro Santos Pereira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira. “A inflação não está a propagar-se ou a alargar-se tão rapidamente como aconteceu em 2022”, contudo, “isso não significa que não possa acontecer”.RODRIGO ANTUNES/LUSA

De acordo com a agência Reuters, durante um evento do European Economics and Financial Centre realizado na Embaixada de Portugal em Londres, Santos Pereira assinalou que a escalada de preços não está a seguir o ritmo acelerado de há quatro anos. “A inflação não está a propagar-se ou a alargar-se tão rapidamente como aconteceu em 2022”, explicou, ressalvando, contudo, que “isso não significa que não possa acontecer” e que a evolução será acompanhada “muito de perto”.

O alerta surge num momento em que o BCE voltou a subir as taxas de juro da zona euro na semana passada — no segundo aumento do ano –, e os mercados financeiros já antecipam, pelo menos, mais três agravamentos nos próximos 12 meses.

Além da pressão no setor da energia com a cotação do gás, o governador destacou que o crescimento da Inteligência Artificial (IA) constitui outro “choque” de impacto incerto na inflação e no crescimento económico mundial. “Há certamente muitos riscos que aumentaram nos últimos meses”, concluiu o responsável, reforçando a necessidade de prudência por parte dos bancos centrais.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Subida do gás e IA aumentam riscos para inflação europeia, alerta Santos Pereira

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Reserva Federal aumenta taxas de juro em 25 pontos base

Shrikesh Laxmidas,

Os decisores preveem mais um aumento da taxa de juros este ano e esperam manter as taxas estáveis ​​em 2027, segundo projeções trimestrais divulgadas após a reunião.