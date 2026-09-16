Subida do gás e IA aumentam riscos para inflação europeia, alerta Santos Pereira

A inflação na zona euro não se está a espalhar de forma tão rápida ou de forma tão abrangente como anteriormente, mas a recente subida dos preços do gás natural e a instabilidade global exigem uma monitorização rigorosa nos próximos meses. O aviso foi deixado pelo governador do Banco de Portugal e membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), Álvaro Santos Pereira.

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De acordo com a agência Reuters, durante um evento do European Economics and Financial Centre realizado na Embaixada de Portugal em Londres, Santos Pereira assinalou que a escalada de preços não está a seguir o ritmo acelerado de há quatro anos. “A inflação não está a propagar-se ou a alargar-se tão rapidamente como aconteceu em 2022”, explicou, ressalvando, contudo, que “isso não significa que não possa acontecer” e que a evolução será acompanhada “muito de perto”.

O alerta surge num momento em que o BCE voltou a subir as taxas de juro da zona euro na semana passada — no segundo aumento do ano –, e os mercados financeiros já antecipam, pelo menos, mais três agravamentos nos próximos 12 meses.

Além da pressão no setor da energia com a cotação do gás, o governador destacou que o crescimento da Inteligência Artificial (IA) constitui outro “choque” de impacto incerto na inflação e no crescimento económico mundial. “Há certamente muitos riscos que aumentaram nos últimos meses”, concluiu o responsável, reforçando a necessidade de prudência por parte dos bancos centrais.