Ucrânia quer aumentar gastos com Defesa para 95 mil milhões de euros no próximo ano

A Ucrânia está a preparar-se para voltar a aumentar as despesas de guerra em 2027, com uma proposta de orçamento recorde que reserva 4,89 biliões de hryvnias (unidade monetária ucraniana), cerca de 95 mil milhões de euros, para a Defesa, mais 12% do que este ano. A verba representa cerca de dois terços da despesa pública total prevista no projeto de orçamento apresentado esta quarta-feira ao Parlamento.

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“Este é o sexto orçamento da guerra em grande escala e é, novamente, maior do que o anterior. Durante estes anos, a guerra tornou-se mais cara. Ao mesmo tempo, as receitas do Estado não estão a crescer ao mesmo ritmo que as despesas estão a aumentar”, disse Roksolana Pidlasa, presidente da comissão parlamentar de orçamento, aos deputados ucranianos, citada pela Reuters.

A subida acontece num momento em que o custo diário da guerra já chegou a quase 165 milhões de euros, contra cerca de 100 milhões em 2022, ano que marcou o início da invasão russa ao território ucraniano.

A escassez de sistemas de defesa aérea norte-americanos pressiona a Ucrânia a disponibilizar mais verbas para desenvolver armamento próprio ou a comprar a outros países, numa altura em que o presidente Volodymyr Zelensky tem reafirmado as dificuldades em intercetar mísseis balísticos russos.

A proposta prevê uma despesa pública total de 7,27 biliões de hryvnias (aproximadamente 141 mil milhões de euros) e receitas de 5,6 biliões (cerca de 109 mil milhões de euros). Desse bolo total, os gastos em Defesa consomem cerca de dois terços, o que demonstra que 67% dos recursos financeiros são canalizados para combater Moscovo.

O ministro das Finanças ucraniano, Sergii Marchenko, salientou que o país vai precisar de mais de 45 mil milhões de euros em ajuda financeira internacional no próximo ano.

Os parceiros da Ucrânia já assumiram compromissos de mais de 17 mil milhões de euros, deixando ainda uma parcela significativa por financiar. Marchenko apontou os ativos russos congelados pelos aliados europeus de Kiev como uma possível fonte importante para cobrir o défice orçamental de 2027.

A pressão financeira já está a aumentar este ano. Segundo o ministro, a intensificação dos ataques russos contra empresas e infraestruturas ucranianas tem provocado danos que pressionam as receitas públicas, enquanto as Forças Armadas precisam de mais dinheiro para aumentar salários e reforçar a produção de armamento.

Só em 2026, Kiev enfrenta um buraco adicional de 23,4 mil milhões de euros no financiamento da Defesa. Desde o início da invasão, a Ucrânia recebeu cerca de 172 mil milhões de euros para apoio orçamental dos parceiros internacionais, com a União Europeia a assegurar a maior fatia.

O projeto de orçamento para 2027 será agora analisado pelo Parlamento ucraniano. Os deputados têm até 1 de outubro para apresentar propostas e o plano terá de ser aprovado em três votações até 1 de dezembro.