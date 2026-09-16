Direto Ursula von der Leyen discursa sobre o Estado da União. Siga aqui
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursa esta quarta-feira em Estrasburgo, diante do Parlamento Europeu, onde vai apresentar as prioridades para o novo ano legislativo.
A presidente da Comissão Europeia faz esta quarta-feira o discurso anual sobre o Estado da União, também conhecido pela sigla em inglês, SOTEU, no plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Dirigindo-se aos eurodeputados, Ursula von der Leyen fará um balanço do último ano (2025-2026) e apresentará as prioridades para o ano seguinte (2026-2027).
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Após o discurso, no qual explicará como é que o Executivo comunitário tenciona enfrentar os desafios da União Europeia (UE), seguem-se as intervenções dos líderes dos grupos políticos, da Presidência do Conselho da União Europeia, atualmente detida pela Irlanda, e dos eurodeputados.
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