Von der Leyen inicia discussão sobre quem vai pagar Aliança para os Seguros Climáticos

A Comissão Europeia vai criar uma Climate Insurance Alliance (Aliança para os Seguros Climáticos) para aumentar a cobertura seguradora dos fenómenos meteorológicos extremos, anunciou esta quarta-feira Ursula Von der Leyen no discurso sobre o Estado da União, perante o Parlamento Europeu. A iniciativa surge depois de um verão marcado por incêndios, secas e ondas de calor em vários países europeus e pretende responder ao elevado natural catastrophe protection gap existente na Europa. “Apenas cerca de 25% das perdas causadas por catástrofes na Europa estão cobertas por seguros privados”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, acrescentando que, demasiadas vezes, os orçamentos nacionais acabam por funcionar como “segurador de último recurso”.

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A nova aliança deverá reunir seguradoras, investidores, modelizadores de risco, autoridades públicas e tomadores de seguros para identificar formas de aumentar a adesão ao seguro e desenvolver instrumentos que permitam cobrir riscos que estão atualmente insuficientemente protegidos. Entre as soluções que deverão ser analisadas estão os seguros de grupo e os seguros paramétricos, nos quais o pagamento é acionado automaticamente quando determinados parâmetros previamente definidos — como níveis de precipitação ou temperatura — são atingidos. A Comissão não apresentou, nesta fase, um fundo europeu, um seguro obrigatório ou um mecanismo financeiro já definido. A iniciativa será, portanto, desenvolvida nos próximos passos pela Comissão e pelos participantes que venham a integrar a aliança.

O anúncio europeu surge num contexto em que o problema do protection gap (lacuna de proteção) já vinha sendo estudado pelas autoridades de supervisão. A EIOPA, supervisor europeu das seguradoras e fundos de pensões, mantém um painel europeu específico sobre o défice de proteção contra catástrofes naturais, com dados de 30 países europeus, que combina perdas económicas e seguradas, estimativas de risco e níveis de cobertura. A autoridade concluiu que, entre 1980 e 2024, apenas cerca de um quarto das perdas provocadas por fenómenos extremos e relacionados com o clima na Europa estava segurado. O painel permite ainda analisar a situação por país e por tipo de risco, incluindo inundações e sismos.

Também o Banco Central Europeu (BCE) e a EIOPA já tinham apresentado uma arquitetura possível para responder ao problema. Num trabalho conjunto publicado em 2023, defenderam uma abordagem em “escada” (ladder approach), distribuindo as perdas por diferentes níveis e combinando seguro privado, resseguro, instrumentos do mercado de capitais e intervenção pública. Em dezembro de 2024, BCE e EIOPA avançaram com uma proposta de dois pilares à escala europeia: um mecanismo público-privado de resseguro europeu, destinado a aumentar a cobertura através da agregação de riscos, e um fundo europeu para financiamento público de catástrofes, destinado a reforçar a capacidade dos Estados-membros para responder a grandes desastres.

A questão central para a futura aliança será, por isso, onde termina o risco privado e começa o risco público. O modelo proposto pelo BCE e pela EIOPA parte do princípio de que diferentes níveis de perdas exigem diferentes mecanismos de financiamento. O seguro privado deverá continuar a ser a primeira camada de proteção, enquanto riscos de maior severidade podem exigir resseguro ou instrumentos de mercado de capitais, deixando para níveis superiores mecanismos nacionais ou europeus. A discussão ganha importância à medida que aumentam a frequência e a severidade de determinados fenómenos, tornando mais difícil manter simultaneamente a cobertura disponível e os prémios comportáveis.

Insurance Europe já tinha colocado o tema entre as prioridades

A Insurance Europe, federação que representa o setor segurador e ressegurador europeu e da qual faz parte a Associação Portuguesa de Seguradores (APS), não publicou até ao momento uma reação específica ao anúncio de Von der Leyen desta quarta-feira. No entanto, o tema está há algum tempo entre as suas prioridades. No relatório anual mais recente, a federação identifica as catástrofes naturais e o protection gap como uma das suas quatro prioridades estratégicas, defendendo que o problema deve ser tratado através de uma combinação de esforços dos setores privado e público.

Mais recentemente, em junho de 2026, a Insurance Europe publicou a sua posição sobre o documento da EIOPA e do ESM — “Sharing the risk: A European approach to natural catastrophe management”. A federação afirmou apoiar o objetivo de reforçar a resiliência europeia perante catástrofes naturais e reduzir o protection gap, mas defendeu mais análise e envolvimento dos diferentes intervenientes antes de avançar para soluções europeias. A organização sublinha também a necessidade de aproveitar a experiência acumulada pelas seguradoras e de evitar consequências não intencionais para a segurabilidade e a acessibilidade dos seguros.

A posição do setor europeu é, assim, mais complexa do que simplesmente aumentar a quantidade de risco transferida para as seguradoras. Num documento anterior, a Insurance Europe advertia que não existe uma solução única para todos os países e defendia que as respostas ao protection gap devem ter em conta as características nacionais. A federação tem também sublinhado a importância da prevenção e adaptação climática, uma vez que reduzir a exposição ao risco é uma condição para manter determinados riscos seguráveis.

Agricultura também entra na agenda

A iniciativa anunciada por Von der Leyen não se limita ao seguro patrimonial. No mesmo discurso, a presidente da Comissão anunciou propostas para melhorar a gestão de riscos agrícolas e reduzir o défice de cobertura dos agricultores, numa altura em que a escassez de água ameaça colheitas, pecuária e cadeias de abastecimento. A Comissão pretende ainda avançar com uma nova iniciativa europeia para a água.

A aliança dos seguros climáticos será acompanhada por outras medidas de adaptação. A Comissão deverá apresentar em outubro uma estratégia de resiliência climática que deverá abranger 100 territórios europeus particularmente vulneráveis. Está igualmente previsto um Plano Europeu para as Ondas de Calor, destinado a melhorar sistemas de alerta e preparação, bem como novas medidas para a gestão da água e para a prevenção e combate aos incêndios. Von der Leyen pediu ainda propostas para uma futura frota europeia de combate a incêndios.

Portugal poderá estar particularmente exposto

Para Portugal, a discussão tem particular relevância devido à exposição a incêndios rurais, secas, cheias e riscos agrícolas. A futura arquitetura europeia poderá ter implicações para seguros de habitação e empresas, riscos agrícolas e florestais e, sobretudo, para os mecanismos de resseguro utilizados para absorver perdas de grande dimensão.

A dimensão do problema europeu também ajuda a perceber a razão da intervenção de Bruxelas. A EIOPA estima que apenas aproximadamente um quarto das perdas por fenómenos naturais extremos esteve segurado no período 1980-2024. Ao mesmo tempo, a autoridade alerta que o agravamento dos riscos pode traduzir-se em prémios mais elevados e, nas zonas de maior exposição, em dificuldades de acesso à cobertura ou mesmo retirada de determinadas ofertas.

O anúncio desta quarta-feira representa, por isso, o início de um processo e não ainda a criação de um novo sistema europeu de seguros climáticos. A questão decisiva será saber como a futura Climate Insurance Alliance distribuirá o risco entre seguradoras, resseguradoras, mercados de capitais, Estados-membros e orçamento europeu. É precisamente nessa divisão — e no preço que cada camada terá de suportar — que estará grande parte da discussão sobre o futuro do seguro de catástrofes na União Europeia.