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72% dos portugueses estão preocupados com tempos de espera na saúde

  • ECO Seguros
  • 11:51

Os tempos de espera, as doenças oncológicas e os custos dos cuidados de saúde estão entre as principais preocupações dos portugueses, revela o Barómetro de Saúde da Médis.

Os tempos de espera para consultas e tratamentos são uma das principais preocupações dos portugueses em matéria de saúde, com 72% dos inquiridos a apontarem este problema no Barómetro de Saúde da Médis, marca do Grupo Ageas Portugal. Metade dos participantes afirma também ter dificuldade em orientar-se no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

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Eduardo Consiglieri Pedroso, administrador da Médis: “O que este Barómetro vem demonstrar é precisamente a necessidade de ajudar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre a sua saúde”.Hugo Amaral/ECO

As doenças oncológicas e os custos financeiros associados aos cuidados de saúde estão também entre os aspetos que mais preocupam os inquiridos, segundo o estudo desenvolvido pela Boutique Research.

O barómetro revela ainda diferenças nos hábitos de acompanhamento da saúde consoante a existência de seguro. Cerca de 70% das pessoas com seguro de saúde afirmam realizar check-ups regulares.

O estudo mostra igualmente que o SNS continua a ter um papel central na prestação de cuidados de saúde, sendo a escolha de 56% dos inquiridos perante episódios de doença grave e situações de urgência. Nos exames e consultas de especialidade, o estudo identifica uma maior prevalência da utilização do setor privado.

“O que este Barómetro vem demonstrar é precisamente a necessidade de ajudar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre a sua saúde. O nosso compromisso é simplificar este percurso, com foco na medicina geral e de proximidade”, afirma Eduardo Consiglieri Pedroso, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal.

O Barómetro de Saúde da Médis baseia-se num estudo quantitativo realizado pela Boutique Research, com 1.200 entrevistas a residentes em Portugal Continental, entre os 20 e os 70 anos, realizadas entre outubro e novembro de 2025.

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