Impostos

Alívio do IRS já está aprovado. Salários líquidos vão subir em novembro

Alívio do IRS anunciado no Parlamento por Luís Montenegro foi aprovado em Conselho de Ministros esta quinta-feira.

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros um nova redução do IRS até ao sexto escalão. A medida, que custará cerca de 400 milhões de euros aos cofres públicos, vai fazer sentir-se na carteira dos portugueses já com o salário de novembro, de acordo com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

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“Uma nova redução do IRS até ao sexto escalão. Será a quinta descida deste Governo no imposto sobre o rendimento do trabalho. Uma diminuição de 400 milhões, de que vai beneficiar já o salário de novembro e o subsídio de natal“, sublinhou o chefe do Executivo, numa comunicação ao país ao início desta noite.

O alívio do IRS foi inicialmente anunciado por Luís Montenegro na semana passada, no debate parlamentar em torno da moção de censura apresentada pelo Chega.

Na altura, o primeiro-ministro assinalou que esta medida foi pensada para apoiar a classe média, embora, na prática, abranja todos os contribuintes, considerando a progressividade do imposto.

Esta será a quinta redução de IRS levada a cabo por Luís Montenegro e deverá colocar mais rendimento líquido na carteira dos portugueses já a partir do penúltimo mês deste ano.

Reter menos imposto na fonte significa, contudo, reembolsos mais magros na primavera do ano seguinte ou até mesmo uma fatura a pagar, segundo têm alertado os fiscalistas. Ao ECO, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) adiantou, contudo, que os portugueses já se habituaram a gerir as contas.

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