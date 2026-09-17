Banco Angolano de Investimentos levanta 54,7 milhões em emissão de dívida sustentável

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) arrecadou 57,5 mil milhões de kwanzas (54,7 milhões de euros) com a primeira Oferta Pública de Subscrição (OPS) de obrigações sustentáveis, em que aumentou a oferta devido à procura registada.

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A informação foi divulgada esta quinta-feira pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), que realizou, na quarta-feira, a Sessão Especial de Mercado Regulamentado para apuramento dos resultados da operação lançada a 24 de agosto.

O BAI colocou no mercado 5.000.000 de obrigações sustentáveis, com um valor nominal unitário de 10.000 kwanzas (9,5 euros), e o período de subscrição decorreu entre 24 de agosto e 14 de setembro, “registando uma procura superior à oferta, com um rácio de cobertura de 113,35%”.

Em comunicado, a BODIVA refere que, “em função da procura verificada, o emitente aumentou o montante inicial da emissão até 750.000 obrigações, com as mesmas características das inicialmente oferecidas”.

O aumento da oferta permitiu um encaixa de mais 7.500 mil milhões de kwanzas (7,1 milhões de euros), em relação aos 50 mil milhões de kwanzas inicialmente anunciados, “possibilitando a arrecadação de 57,5 mil milhões de kwanzas (54,7 milhões de euros).

A BODIVA adianta que, “no dia 21 de setembro, ocorrerá a liquidação física e financeira da oferta, seguida pela sessão de admissão à negociação no Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas, no dia 22 de setembro, data a partir da qual as obrigações sustentáveis do BAI poderão ser transacionadas livremente no mercado secundário”.

Os títulos transacionados “são representativos do empréstimo obrigacionista denominado ‘BAI Senior Unsecured Sustainability'”.

“Esta operação pioneira abre caminho a novos emitentes e investidores interessados em instrumentos de dívida sustentável, reforçando a maturidade e a diversificação do mercado de capitais nacional”, segundo a BODIVA.