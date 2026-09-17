Beyond Vision reforça com ex-coordenador do Oeiras Valley Innovation Lab

Tiago Bastos, até aqui coordenador do Oeiras Valley Innovation Lab, é o novo Institutional & Government Affairs da Beyond Vision. “Abrir portas a nível institucional e comercial” é o foco de Tiago Bastos na nova função, refere quando contactado pelo ECO/eRadar.

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Até aqui coordenador do Oeiras Valley Innovation Lab — que tem em curso a criação de um cluster de drones no concelho, no qual a Beyond Vision é uma das empresas do setor a instalar-se, como noticiou o eRadar —, Tiago Bastos junta-se à fabricante de drones nacional depois de um percurso profissional com passagens pela AICEP, à qual esteve ligado durante mais de nove anos, com responsabilidade dos mercados do Senegal e Guiné-Bissau, bem como pelo Millennium bcp, banco no qual foi gestor durante mais de 15 anos, segundo informação do seu perfil no LinkedIn.

“É um privilégio juntar-me a uma das empresas tecnológicas mais inovadoras de Portugal, num momento em que os sistemas autónomos, a inteligência artificial e as tecnologias de uso dual estão a assumir uma importância cada vez maior para a segurança, a resiliência e a soberania tecnológica da Europa”, referiu o profissional numa publicação no LinkedIn.

“A Beyond Vision é uma empresa tecnológica portuguesa com ambições globais, especializada em sistemas aéreos não tripulados, inteligência artificial e soluções autónomas, com aplicações que abrangem a defesa, a segurança, a proteção civil, as infraestruturas críticas, a agricultura, a indústria e outros setores estratégicos”, destaca.

E continua. “A Beyond Vision é mais do que uma empresa de drones. É um exemplo da capacidade de Portugal para desenvolver tecnologias de ponta e de elevado valor acrescentado, com a ambição de competir à escala global e de contribuir de forma significativa para as capacidades tecnológicas e a autonomia estratégica da Europa. No meu novo cargo, espero contribuir para este percurso, reforçando o envolvimento da Beyond Vision com instituições, governos, decisores e parceiros estratégicos, em Portugal e a nível internacional“, apontou.