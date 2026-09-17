Casa de Santar e jardins em vias de classificação nacional

Inserida numa região vinhateira, a Casa de Santar e os seus jardins históricos, em Nelas, estão em vias de classificação de âmbito nacional. A abertura do procedimento foi publicada esta quinta-feira, em Diário da República, na sequência de uma proposta do Departamento dos Bens Culturais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Foi determinada a abertura do procedimento de classificação de âmbito nacional da Casa de Santar, incluindo os jardins, na Avenida Viscondessa de Taveiro, Santar”, lê-se no diploma publicado esta quinta-feira.

A Casa de Santar, incluindo os jardins, é considerado “um projeto único no Centro de Portugal”, segundo a Câmara Municipal de Nelas. Fundado pela família Vasconcellos e Souza, herdeira da Casa dos Condes de Santar e Magalhães, “possui a particularidade única de ser atravessada por terraços de jardins em contínuo: Casa dos Condes de Santar e Magalhães, Casa da Magnólia, Jardim da Igreja da Misericórdia, Jardim dos Linhares, Casa Ibérico Nogueira, Casa das Fidalgas”, descreve o município na sua página oficial na internet.

Entre os elementos que integram este processo de classificação estão a fundamentação, despacho e a planta com a delimitação da Casa de Santar, incluindo os jardins, em vias de classificação, e da respetiva zona geral de proteção. Estes documentos estão disponíveis nas páginas eletrónicas do Património Cultural, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e do município de Nelas.

A publicação em Diário da República marca assim o arranque formal de um processo que poderá elevar o reconhecimento patrimonial da Casa de Santar para âmbito nacional. O processo terá agora de cumprir as diferentes etapas previstas na lei até à eventual conclusão da classificação.