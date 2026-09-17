Chega avança com nova proposta para forçar CPI sobre Luís Neves
Depois de Aguiar-Branco ter rejeitado as duas últimas propostas, o Chega vai apresentar um terceiro requerimento potestativo para uma comissão de inquérito aos mandatos de Luís Neves à frente da PJ.
O Chega vai propor novamente a constituição de uma comissão de inquérito aos mandatos de Luís Neves enquanto diretor da Polícia Judiciária, depois de o presidente da Assembleia da República ter rejeitado admitir as últimas duas propostas.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
O anúncio foi feito pelo presidente do Chega em declarações aos jornalistas no Parlamento, depois de se ter reunido com José Pedro Aguiar-Branco.
“Nós decidimos avançar novamente com um pedido de constituição de uma comissão de inquérito, que dará entrada hoje ou às primeiras horas de amanhã [sexta-feira]”, afirmou André Ventura, indicando que o partido vai voltar a avançar potestativamente, ou seja, sem necessitar de votação e aprovação em plenário.
Este será o terceiro requerimento que o Chega apresenta para tentar forçar um inquérito parlamentar sobre a atuação do atual ministro da Administração Interna enquanto esteve à frente da Polícia Judiciária (entre 2018 e 2026).
Apesar de discordar da necessidade de alterar a proposta, Ventura disse que vai “acompanhar de perto a construção do novo requerimento” e que o partido está disponível “a rever, a melhorar” o documento e a “limitar um pouco mais o objeto” do inquérito.
O líder do Chega pediu ao presidente da Assembleia da República que não seja “um bloqueio institucional” a este inquérito.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Chega avança com nova proposta para forçar CPI sobre Luís Neves
{{ noCommentsLabel }}