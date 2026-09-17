Cinco marcas portuguesas vão levar a moda nacional às semanas de Milão e Paris

DAVII, De Pino, Marques’Almeida, Miguel Vieira e Pé de Chumbo são as cinco marcas portuguesas que vão levar a moda nacional às semanas de Milão e Paris.

Estão a chegar as semanas de moda de mulher de Milão e Paris e há cinco marcas portuguesas que vão marcar presença. DAVII, De Pino, Marques’Almeida, Miguel Vieira e Pé de Chumbo são as representantes nacionais, que contam com o apoio do Portugal Fashion.

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“Ter cinco marcas apoiadas pelo Portugal Fashion, numa mesma temporada, entre Milão e Paris, é um sinal muito relevante da capacidade da moda portuguesa para ocupar os principais circuitos do setor“, refere em comunicado a diretora do Portugal Fashion Mónica Neto.

Na semana de moda em Milão, quatro marcas portuguesas vão marcar presença. DAVII e Pé de Chumbo apresentam as coleções a 26 de setembro, e Marques’Almeida e Miguel Vieira apresentam-se no dia seguinte. O criador Miguel Vieira vai encerrar os desfiles presenciais da Semana da Moda de Milão.

“Em Milão estaremos com DAVII, Pé de Chumbo, Marques’Almeida e Miguel Vieira, quatro marcas com identidades e percursos muito diferentes, mas todas com ambição e uma linguagem própria. Essa diversidade é uma das forças da moda portuguesa e é isso que queremos continuar a projetar lá fora“, sublinha Mónica Neto.

Já em Paris, a 5 de outubro, será a vez da De Pino, marca de Gabriel Figueiredo, se apresentar na semana de moda francesa. Esta será a primeira vez do criador a integrar o roteiro do Portugal Fashion fora de Portugal.

“A entrada da De Pino neste roteiro do Portugal Fashion tem um significado particular porque estamos perante um criador muito jovem, com uma linguagem já profundamente cosmopolita e um potencial evidente“, nota Mónica Neto, sublinhando que existe uma nova geração de talento português “capaz de se afirmar ao mais alto nível”.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários, com apoio de parceiros estratégicos e cofinanciado pelo SIAC, Apoio a Ações Coletivas Internacionalização do Portugal 2030, no âmbito do Compete 2030, Programa Inovação e Transição Digital, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.