CMVM aceita saída de bolsa da Vista Alegre com efeitos imediatos

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deu luz verde à “exclusão voluntária” da Vista Alegre Atlantis (VAA) da bolsa de Lisboa, aceitando esta quinta-feira o pedido apresentado pela empresa depois os acionistas terem votado favoravelmente, em assembleia-geral, no sentido de excluir as ações da negociação.

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“Para efeitos do cumprimento do disposto no n.º 3, do artigo 251.º-F [do Código dos Valores Mobiliários], a Visabeira Indústria obrigou-se a adquirir as ações de que eram titulares, à data da assembleia geral, os acionistas da VAA que não votaram a favor da exclusão”, refere em comunicado.

O regulador informa ainda que o valor global da contrapartida fica disponível a partir de agora e pelo prazo de três meses pelo preço unitário de 1,07 euros por ação da Vista Alegre, que fechou o primeiro semestre com lucros de 4,3 milhões de euros, quase 19% acima do mesmo período do ano anterior.

“A presente publicação da decisão da CMVM sobre a exclusão voluntária das ações da VAA, do mercado regulamentado Euronext Lisbon, implica ‘a imediata exclusão da negociação (…) em mercado regulamentado das ações da sociedade e dos valores mobiliários que dão direito à sua subscrição ou aquisição”, esclarece na mesma deliberação.

A proposta de saída de bolsa da empresa tinha sido apresentada no início de maio pela Visabeira e outros acionistas que controlam 87,76% da Vista Alegre Atlantis, uma vez que o capital disperso em bolsa (free float) estava “progressivamente mais residual”, na ordem dos 5,24%.

Em 2024, a entrada de uma das empresas de Cristiano Ronaldo na VAA representou uma mudança significativa da estrutura acionista. Através da CR7, SA, o futebolista ficou com uma participação de 10% na VAA e de 30% na Vista Alegre Espanha “com o objetivo de fazer crescer as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro”.

Como explicaram os acionistas numa nota enviada à CMVM, a empresa de base industrial tem vindo a dar resposta às suas necessidades financeiras através de fontes alternativas à emissão de capital, destacando a emissão obrigacionista colocada junto do público em 2024, por 5 anos.

“Neste contexto e numa ponderação custo-benefício, as acionistas signatárias não consideram existir particular benefício para a sociedade, os seus acionistas e demais stakeholders na manutenção da negociação das ações da VAA em mercado regulamentado, afigurando-se no seu melhor interesse uma redução dos custos inerentes a essa negociação”, acrescentaram então.

BCP tem “ordem permanente de compra” de até 4.467.923 ações

A Visabeira Indústria e entidades relacionadas detêm atualmente 146.313.358 ações representativas de 82,27% do capital social e dos direitos de voto. Até 18 de dezembro, a Visabeira irá então adquirir um máximo de 4.467.923 ações, equivalentes a 2,66% — “desde que as mesmas se encontrem livres de quaisquer ónus, encargos ou outras limitações, nomeadamente quanto aos respetivos direitos patrimoniais e/ou sociais e/ou à sua transmissibilidade” — aos acionistas que na Assembleia Geral não votaram favoravelmente a deliberação de exclusão de negociação.

No anúncio publicado pela CMVM, a Vista Alegre adianta que, para “garantir o pontual cumprimento da obrigação de pagamento da totalidade do valor da contrapartida de aquisição” dessas ações, transmitiu ao Millennium BCP uma ordem permanente de compra de até 4.467.923 ações, pelo que os acionistas interessados em alienar por esta forma as ações podem transmitir as suas ordens de venda, junto de qualquer intermediário financeiro até às 15h de 18 de dezembro de 2026.

“Caso se venham a mostrar preenchidos os respetivos pressupostos legais, a Visabeira Indústria poderá vir a avaliar o recurso ao mecanismo legal de aquisição potestativa das ações remanescentes previsto no artigo 490.º do Código das Sociedades Comerciais”, acrescenta na mesma nota enviada ao regulador.

(Notícia atualizada às 17h41 com anúncio da Vista Alegre)