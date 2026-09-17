Com Novobanco vendido, resolução da banca tem novos protagonistas

Luís Máximo dos Santos e João Freitas foram os principais rostos da resolução bancária em Portugal nos últimos anos. Em muitas ocasiões, foram quem deu a cara durante o turbulento dossiê do BES/Novobanco, com muitas idas ao Parlamento para explicar as injeções milionárias ao abrigo do acordo de capital contingente. O processo terminou com a venda do banco aos franceses do BPCE, este ano. Esta operação marcou uma nova fase da banca em Portugal. A nível da resolução também há um novo capítulo a abrir-se, com diferentes protagonistas e muitos desafios pela frente.

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João Freitas já deixou as responsabilidades que tinha na parte da resolução bancária. Era secretário-geral do Fundo de Resolução e também diretor desse departamento no Banco de Portugal. Em junho passado, na sequência da saída de Luís Costa Ferreira para a EY, João Freitas iniciou funções de diretor do Departamento de Supervisão Prudencial, dos mais relevantes dentro do Banco de Portugal, com a responsabilidade de vigiar os bancos.

Para o lugar de diretor do Departamento de Resolução, foi agora designado José Alvarez. Trata-se uma espécie de ‘promoção’ dado que já era diretor-adjunto. É um “veterano” do Banco de Portugal, passou muitos anos na supervisão prudencial e conhece profundamente o sistema bancário português. Contactado pelo ECO, o Banco de Portugal confirma que o novo diretor foi designado após concurso interno.

José Alvarez, que já tem vindo a intervir no tema das compensações aos credores do BES que foram prejudicados na resolução do banco em 2014, num processo que deverá ter um custo de mais de 600 milhões para o já sobreendividado fundo, vai ter como braço-direito a jurista Joana Margarido, que trabalha no departamento há mais de uma década.

Quanto a Máximo dos Santos, está em fim de mandato como vice-governador do Banco de Portugal, cargo que ocupa desde 2017 (tendo sido nomeado para administrador um ano antes), e o seu mandato como presidente da comissão diretiva do Fundo de Resolução já terminou mesmo, em março.

O seu substituto – a nomeação caberá ao Governo — poderá ser conhecido nas próximas semanas.

Milhões por pagar ao Estado, bancos e credores do BES

A venda do Novobanco ao BPCE rendeu mais de 900 milhões de euros ao Fundo de Resolução e colocou um ponto final a um processo muito turbulento que resultou da queda do BES. Criado em 2012, num contexto de crise internacional e em que se procurava proteger o dinheiro dos contribuintes em resgates de bancos em dificuldades, o fundo avança agora para uma nova fase da sua história, mas nem por isso terminaram as dores de cabeça.

As resoluções do BES (2014) e Banif (2015) e as injeções no Novobanco ao abrigo do mecanismo de capital contingente (2017-2021) passaram uma fatura de 7,5 mil milhões de euros ao fundo, dinheiro que corresponde na prática aos empréstimos do Estado (6,4 mil milhões) e dos bancos (1,1 mil milhões) usados para financiar as medidas de resolução e que terão de ser saldados nas próximas décadas.

A esta fatura somam-se outros 630 milhões de euros (ou mais) que o fundo terá de desembolsar para compensar os credores do BES no âmbito do mecanismo no creditor worse off. O procedimento já foi iniciado e já a partir de dezembro os credores comuns poderão começar a pedir as compensações que rondarão os 32% dos créditos reconhecidos.

2,2 mil milhões em ativos e uma incerteza inconstitucional

Para fazer face estas responsabilidades (e outras que poderão concretizar-se tendo em conta os litígios ainda pendentes), o Fundo de Resolução dispõe de ativos avaliados em apenas 2,2 mil milhões de euros, cobrindo apenas 30% do passivo.

Ou seja, o fundo vai continuar a precisar das contribuições anuais da banca para se financiar e saldar os empréstimos. Mas também aqui enfrenta riscos.

Uma decisão do Tribunal Constitucional de julho colocou em cheque o esquema de contribuições pagas pelos bancos e poderá obrigar a uma revisão do modelo de financiamento do fundo que é há muito criticado pelas maiores instituições.

Em casa está o facto de o tribunal analisado um pedido de um banco e considerado inconstitucional a norma que define a taxa das contribuições adicionais. Outros bancos podem também contestar a norma, como alguns já admitiram. O Banco de Portugal e Fundo de Resolução estão a avaliar as implicações.