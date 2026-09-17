Dona das plataformas de fusões e aquisições Mergermarket e Dealogic avança com despedimentos

O grupo tecnológico Ion, que reúne dados financeiros e detém as plataformas digitais de fusões e aquisições Mergermarket e a Dealogic, tem estado a fazer despedimentos e cortou mais de um quinto da sua força de trabalho, noticia esta quinta-feira o Financial Times (acesso pago).

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No início deste ano, a gestão da Ion recebeu ordens para diminuir o número de trabalhadores da empresa para 4.500, abaixo dos 6.000 que tinha. A redução de custos deve-se ao crescente escrutínio dos credores, de acordo com as informações transmitidas por várias fontes ao jornal britânico.

Até à data, a dona da Mergermarket e a Dealogic terá conseguido cumprir deste plano uma redução de mais de 20% no quadro geral de pessoal, sendo que os cortes afetam empresas de todo o universo Ion, onde se inclui também a Fidessa. Ainda assim, segundo os relatos, ainda estão a decorrer algumas integrações de recém-contratados.

Em causa está, por exemplo, o facto de os custos de financiamento da Ion terem mais do que duplicado desde 2022, atingindo cerca de 800 milhões de dólares (aproximadamente 697 milhões de euros) por ano, devido ao aumento das taxas de juro por parte dos bancos centrais.