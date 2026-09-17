“É para avançar” marca compasso da nova campanha institucional do Millennium bcp
O filme para televisão, que conta com criatividade da Bar Ogilvy, pretende posicionar o banco como parceiro estratégico para as empresas.
O Millennium bcp lançou a sua nova campanha institucional “É para avançar”. O objetivo passa por posicionar o banco como parceiro estratégico para as empresas, destacando a o apoia a vários setores de atividades.
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O filme para televisão foi realizado com recurso a drones, de forma a “transmitir um ritmo dinâmico e confiante, realçando o papel do Millennium como parceiro na concretização de negócios estratégicos para a economia nacional”, explica a marca, em comunicado.
A campanha, com criatividade da Bar Ogilvy e produção da Fast Foward, está presente nas sucursais do Millennium bcp, bem como em múltiplos canais de comunicação, incluindo televisão, rádio, digital e imprensa.
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