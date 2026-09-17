Europa apoia a HART, a tecnologia da empresa biofarmacêutica RemAb Therapeutics destinada a eliminar os anticorpos implicados em doenças e a reforçar a resposta imunitária

A RemAb Therapeutics, empresa biofarmacêutica criada como spin-off do Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), obteve 8 milhões de euros de financiamento europeu.

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Trata-se da primeira grande aplicação clínica da HART (Harmful Antibody Removal Technology), a plataforma tecnológica desenvolvida pela RemAb para eliminar seletivamente os anticorpos envolvidos em processos patológicos. A HART —Harmful Antibody Removal Technology— é uma tecnologia desenvolvida pela RemAb com uma abordagem terapêutica inovadora: retirar do organismo anticorpos específicos que, em determinadas situações, deixam de proteger o doente e podem causar ou dificultar a sua resposta perante uma doença. Ao contrário de outros tratamentos que atuam de forma mais abrangente sobre o sistema imunitário, a HART atua exclusivamente sobre os anticorpos implicados no problema, preservando o resto da resposta imunitária.

A primeira aplicação desta plataforma é o RA0127, um tratamento destinado a prevenir infeções graves em doentes internados em unidades de cuidados intensivos. Estas infeções representam um dos principais desafios hospitalares, uma vez que prolongam a permanência na UCI, aumentam o uso de antibióticos, elevam os custos de saúde e agravam o prognóstico de doentes que já se encontram especialmente vulneráveis.

De acordo com as estimativas do projeto, se o RA0127 confirmar a sua eficácia clínica, poderá ter um impacto significativo na Europa: prevenir mais de 85 000 infeções adquiridas nas UCI por ano, contribuir potencialmente para evitar mais de 26 000 mortes associadas a estas infeções, libertar até 600 000 dias de internamento em cuidados intensivos e gerar mais de 750 milhões de euros de poupança anual para os sistemas de saúde. O projeto estima também uma redução potencial de 2,5 milhões de doses diárias de antibióticos por ano.

O RA0127 não atua como um antibiótico convencional. Em vez de atacar diretamente as bactérias, o tratamento foi concebido para potenciar a imunidade através da eliminação de determinados anticorpos que podem interferir com a capacidade natural do organismo para combater infeções graves. Com isso, a RemAb procura reforçar a resposta imunitária do próprio doente e oferecer uma via complementar face a um problema crescente: as infeções hospitalares graves e a resistência aos antibióticos.

«Este financiamento representa um ponto de viragem para a RemAb. Permitir-nos-á realizar um ensaio clínico internacional de fase 2 com o RA0127 e, ao mesmo tempo, demonstrar o potencial da HART como uma plataforma capaz de gerar novas terapias baseadas na eliminação seletiva de anticorpos prejudiciais em múltiplas doenças», afirmou o Dr. Rafael Mañez, presidente e diretor médico da RemAb Therapeutics.

O apoio europeu ao projeto DITRAP (Disarming the Immune TRAP through a Targeted Antibody Removal Therapy to Prevent ICU-Acquired Infections and Reduce Antimicrobial Resistance) reforça a posição da RemAb como empresa biotecnológica de plataforma. A investigação recebeu o selo STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) da Comissão Europeia. Este selo, atribuído após um processo de avaliação altamente competitivo, identifica projetos de excelência com capacidade para contribuir para a soberania tecnológica e a competitividade da Europa em setores estratégicos.

Para além do RA0127, o HART tem potencial para ser aplicado a outras doenças nas quais determinados anticorpos desempenham um papel prejudicial ou reduzem a eficácia dos tratamentos médicos. A empresa explora aplicações em doenças infecciosas, autoimunes e alérgicas, bem como no aperfeiçoamento de terapias avançadas, incluindo a terapia genética.

Com este financiamento, a RemAb avança na validação clínica de uma tecnologia nascida da investigação biomédica em Barcelona e orientada para abrir uma nova via terapêutica revolucionária: tratar doenças através de uma medicina de precisão que elimina os anticorpos que contribuem para as mesmas.

Para o desenvolver, a empresa biofarmacêutica de Barcelona coordena um consórcio europeu que reúne experiência em investigação biomédica, ensaios clínicos, inteligência artificial, avaliação económica da saúde e cuidados intensivos. Fazem parte do consórcio a Universidade de Tampere (Finlândia), o Centro Médico Universitário de Groningen (Países Baixos), a Adknoma Health Research (Espanha) e a Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos (Bélgica).