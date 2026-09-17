Europa lidera lista dos 50 melhores hotéis do mundo. Portugal não aparece
A Europa é o território com mais hotéis na lista de 50 melhores do mundo, mas o número um fica na Ásia.
A Europa domina a lista dos 50 melhores hotéis do mundo, mas Portugal fica de fora. O continente europeu tem 21 unidades no The 50 Best Hotels 2026, divulgado na quarta-feira em Paris, mais do que qualquer outra região. Segue-se a Ásia, onde está localizado o Rosewood Hong Kong, o número 1 deste ranking (que pode consultar no final do artigo).
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O hotel em Hong Kong repete a posição alcançada em 2025, depois de ter sido terceiro em 2024. Tem 413 quartos e suites e 11 restaurantes e bares, de acordo com informação divulgada pela organização The 50 Best. O edifício de 65 andares foi concebido pelo designer taiwanês Tony Chi.
Itália e França são os países europeus mais representados, com seis hotéis cada, seguidas pelo Reino Unido, com quatro. Portugal não está representado entre os 50 selecionados.
O hotel europeu mais bem classificado é o Passalacqua, no Lago Como, em Itália, que ocupa o quinto lugar e recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o prémio de melhor boutique hotel.
Noutros pontos da Europa, também premiados estão, o Four Seasons Astir Palace (nº 27), na Grécia, o Badrutt’s Palace (nº 36), na Suíça, o Hôtel de Paris Monte-Carlo (nº 40), no Mónaco, e o Hotel Sacher Vienna (nº 42).
Banguecoque é a cidade asiática mais representada
A Ásia surge em segundo lugar, com 18 hotéis na lista dos 50 melhores, segundo a classificação geográfica da organização que atribui estes prémios. Banguecoque é a cidade asiática mais representada com quatro unidades nesta lista – e quatro unidades bem classificadas. O Capella Bangkok é o segundo classificado e o Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River ocupa o terceiro lugar.
O Japão tem quatro hotéis no ranking, enquanto Hong Kong conta com três, entre eles o vencedor, Rosewood Hong Kong.
No Médio Oriente, o hotel mais bem posicionado é o Atlantis The Royal, quarto classificado.
A América do Norte soma seis hotéis, quatro no México e dois nos Estados Unidos, a América do Sul tem duas unidades, ambas no Brasil: o Rosewood São Paulo, que sobe 18 posições em relação a 2025 e está agora no sexto lugar; e o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que está em 29º lugar.
África também coloca dois hotéis neste ranking: o Royal Mansour, em Marraquexe, com 53 riads, que ocupa o 26º lugar, e o Mount Nelson, na Cidade do Cabo, em 34º.
A Oceânia conta com uma unidade, o Capella Sydney, com 192 quartos, em 16º lugar nesta lista.
A edição de 2026 tem 10 novas entradas, em destinos como Turquia (que se estreia na lista com o The Peninsula Istanbul), Estados Unidos e Japão, país onde se encontra o Patina Osaka, um hotel de 20 andares e 221 quartos e suites, que ocupa o 33º lugar e foi distinguido como melhor novo hotel (abriu oficialmente a 1 de maio de 2025).
Entre as novas entradas, aquela que ocupa o lugar mais alto é a Casa Maria Luigia, em Modena. Está em 18º lugar. O Chablé Yucatán, no México, recebeu o prémio ambiental. Segundo o comunicado da organização, cerca de 60 % da energia deste resort é gerada por painéis solares.
O ranking The 50 Best Hotels foi publicado pela primeira vez em 2023 e pertence à organização The 50, detida pela William Reed, responsável também pelas listas dedicadas a restaurantes e bares. Esta lista é elaborada por uma academia com mais de 800 membros independentes, distribuídos por 13 regiões geográficas, que votam em sete hotéis onde tenham ficado nos três anos anteriores. A verificação independente do processo de votação é conduzida pela consultora Deloitte, segundo a organização.
Estes são os 50 melhores hotéis do mundo em 2026:
- Rosewood Hong Kong – Hong Kong
- Capella Bangkok – Banguecoque
- Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Banguecoque
- Atlantis The Royal – Dubai
- Passalacqua – Lago de Como
- Rosewood São Paulo – São Paulo
- Mandarin Oriental Qianmen – Pequim
- Upper House Hong Kong – Hong Kong
- Chablé Yucatán – Chocholá
- Mandarin Oriental Bangkok – Banguecoque
- Aman Tokyo – Tóquio
- Four Seasons Firenze – Florença
- Claridge’s – Londres
- Hôtel de Crillon – Paris
- Jumeirah Marsa Al Arab – Dubai
- Capella Sydney – Sydney
- Raffles Singapore – Singapura
- Casa Maria Luigia – Modena
- Le Bristol – Paris
- Cheval Blanc Paris – Paris
- Desa Potato Head – Bali
- San Ysidro Ranch – Santa Barbara
- One&Only Mandarina – Riviera Nayarit
- Bulgari Tokyo – Tóquio
- Las Ventanas al Paraíso – Los Cabos
- Royal Mansour – Marraquexe
- Four Seasons Astir Palace – Atenas
- Raffles London at The OWO – Londres
- Copacabana Palace – Rio de Janeiro
- The Taj Mahal Palace – Mumbai
- The Peninsula Istanbul – Istambul
- Bulgari Roma – Roma
- Patina Osaka – Osaka
- Mount Nelson – Cidade do Cabo
- Nihi Sumba – Ilha de Sumba
- Badrutt’s Palace – St. Moritz
- Park Hyatt Kyoto – Quioto
- Hôtel du Couvent – Nice
- Portrait Milano – Milão
- Hôtel de Paris Monte-Carlo – Mónaco
- Plaza Athénée – Paris
- Hotel Sacher Vienna – Viena
- Estelle Manor – Witney
- Hotel du Cap-Eden-Roc | Antibes
- Amangiri – Canyon Point
- The Peninsula Hong Kong – Hong Kong
- Maroma – Riviera Maya
- Aman Nai Lert – Banguecoque
- The Connaught – Londres
- San Domenico Palace – Taormina
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