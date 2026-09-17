Inflação de agosto na Zona Euro revista em baixa para 3,2%

A inflação na Zona Euro acelerou para 3,2% em agosto, o que compara com 2,9% em julho. O Eurostat revê assim em baixa, face a 3,3%, o valor da estimativa rápida que tinha sido divulgada no início do mês. O aumento mensal de 0,4 pontos percentuais mantém-se, no entanto, inalterado.

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Grande parte da subida dos preços nos países da moeda única é explicada pelos preços da energia, mas não só. O gabinete de estatísticas da União Europeia (UE) explica que os serviços contribuíram com 1,43 pontos percentuais, ao passo que o peso da energia foi de 1,29 pontos percentuais.

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Foi também esta rubrica que teve o maior aumento percentual, com os preços a agravarem-se 14,3% em agosto, acima da aceleração de 10,3% registada em julho. A componente dos serviços abrandou para um crescimento anual de 3%.

Sem o impacto da energia, a inflação na Zona Euro seria de 2,1%, ligeiramente abaixo do registado em julho. Já a inflação subjacente — que exclui a energia e os alimentos frescos, álcool e tabaco, cuja variação é mais volátil — desceu de 2,5% em julho para 2,4% em agosto.

Entre os membros da Zona Euro, o Eurostat destaca que as taxas mais altas foram registadas na Roménia (6,3%), Lituânia (5,6%) e Chipre (5,2%), ao passo que os valores mais baixos foram da Suécia (0,3%), Estónia (1,3%) e República Checa (1,5%). Na comparação com julho, a inflação homóloga abrandou em seis Estados-membros, permaneceu inalterada num e subiu em 20.

Em Portugal, o gabinete de estatísticas coloca a taxa de inflação harmonizada em 3,6%, notando uma subida de 0,3 pontos percentuais face ao mês anterior. O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou recentemente a inflação do país em 3,3%.

A aceleração da inflação nos últimos meses é um dos fatores que tem levado o Banco Central Europeu (BCE) a atuar. A autoridade monetária já subiu juros duas vezes, em junho e em setembro, ambas em 25 pontos base. No último encontro, que se realizou em Berlim na semana passada, o BCE também atualizou as projeções económicas para a inflação no bloco dos países da moeda única.

Apesar de as perspetivas para a subida dos preços na Zona Euro para este ano terem ficado inalteradas, as dos dois anos seguintes foram revistas em alta. O staff do banco central prevê agora que a inflação fique nos 3% este ano, antes de descer para 2,5% em 2027 e 2,1% em 2028. Ou seja, a meta de 2% só será atingida daqui a mais de dois anos.

(Notícia atualizada às 10H35)