Exército português já tem uma solução de IA soberana, o Afonso

Chama-se Afonso e é a primeira solução soberana de inteligência artificial desenvolvida pelo Exército Português, concretizando uma das linhas da Estratégia para IA do ramo das Forças Armadas. Junta-se ao Marinheiro de Silício, a solução de IA da Marinha Portuguesa.

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“Nesta primeira fase, irá responder a um conjunto de perguntas dentro daquilo que é a intranet do Exército, às necessidades do Exército, a nível de documentação, de processos, na área logística, financeira e pessoal”, revela o Brigadeiro-General João Barroso, em entrevista que poderá ler na íntegra amanhã no ECO/eRadar.

“Neste momento, o nosso enfoque — é um dos pontos que previmos na nossa estratégia de inteligência artificial — é aumentar, não vou chamar a consciência situacional, porque isso é um termo militar, mas o awareness interno para a necessidade da utilização judiciosa e cuidada de ferramentas de inteligência artificial”, garante o Diretor de Comunicações e Informação (DCI) do Exército Português.

“A última coisa que o Exército pretende é que haja uma utilização desregulada de ferramentas de inteligência artificial, que aliás é um trend que se está a verificar muito hoje em dia, na maior parte das organizações. Qualquer pessoa tem acesso a uma miríade de aplicações de inteligência artificial e interage diretamente com elas. Utilizam uma ferramenta terceira e não se apercebem dos dados que estão a dar para a organização”, alerta.

“E é esse tipo de controle que nós pretendemos fazer. Portanto, no Exército, o que está previsto é a utilização do tenant do co-pilot, dentro do tenant do Exército. Ou seja, a informação que a gente faz é dentro do nosso tenant, não vai para a internet, não anda a circular. Mesmo para a informação não sensível, tentamos que ela fique dentro do tenant do Exército. Obviamente que tentamos com isto, diminuir a nossa exposição”, explica.

À semelhança do Marinheiro de Silício — a IA da Marinha Portuguesa, criada tendo por base o LLM Amália —, o Afonso (numa referência ao primeiro rei de Portugal e patrono do ramo) opera sobre fontes de informação controladas, mantendo os dados e o processamento no ambiente tecnológico do Exército e permitindo desenvolver funcionalidades específicas em função do contexto de emprego.

Numa fase inicial, a solução de IA “disponibiliza acesso a documentação doutrinária do Exército, permitindo aos utilizadores formular questões em linguagem natural e obter respostas fundamentadas nessa documentação”, detalha o Exército. Na resposta é identificada a fonte específica, permitindo consultar a documentação que a sustenta e validar a informação.

“Esta capacidade de referenciação das fontes reforça a rastreabilidade, a transparência e a validação das respostas, aspetos particularmente relevantes para uma utilização segura e responsável da Inteligência Artificial em contexto militar, mantendo sempre o utilizador no processo de análise e decisão”, refere o Exército.

O Afonso não é apenas um assistente associado a uma determinada base documental. “A solução tecnológica desenvolvida demonstra o potencial para criar assistentes especializados e ajustados a diferentes contextos de utilização, a partir de fontes de informação específicas e mantendo os necessários requisitos de segurança, controlo e soberania sobre a informação.

A solução de IA Afonso concretiza uma das linhas de desenvolvimento previstas na Estratégia para a Inteligência Artificial no Exército, aprovada em fevereiro.