Fábrica2030 junta líderes empresariais para discutir escala das empresas

Carlos Moreira da Silva, Maria João Carioca, Isabel Furtado, Carlos Mota Santos, Armindo Monteiro e Manuel Castro Almeida vão estar na décima edição da Fábrica2030, no dia 14 de outubro, a conferência anual do ECO que este ano vai discutir a dimensão das empresas portuguesas.

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Como criar mais empresas portuguesas com dimensão para competir nos mercados internacionais? É a pergunta que vai orientar a Fábrica2030, conferência anual do ECO dedicada à indústria, competitividade e crescimento empresarial, que reúne empresários, gestores, investidores, banqueiros e responsáveis pela política económica.

Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, encerra a conferência com uma intervenção sobre as mudanças económicas e institucionais necessárias para aumentar a produtividade, o investimento e a dimensão empresarial em Portugal.

Maria João Carioca, co-CEO da Galp, apresenta um “Caso de Escala”, dedicado às decisões concretas que permitem a uma empresa crescer e reforçar a sua presença internacional. Carlos Moreira da Silva protagoniza uma conversa sobre os custos e as escolhas associados ao crescimento, da profissionalização da gestão à abertura do capital e à partilha do controlo.

Isabel Furtado, CEO da TMG Automotive, e Carlos Mota Santos vão discutir se a escala se compra ou se constrói. Crescimento orgânico, aquisições, consolidação setorial, produtividade, tecnologia, governance e internacionalização estarão entre os temas em debate.

O papel das políticas públicas será discutido por Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento, e Armindo Monteiro, presidente da CIP. A discussão parte de uma questão direta. Portugal dispõe de uma política económica orientada para criar empresas maiores ou continua sobretudo a apoiar as empresas que já existem?

O financiamento do crescimento será outro dos eixos da Fábrica2030. Nuno Fernandes Thomaz, líder da Core Capital, Luís Ribeiro, administrador do novobanco, vão discutir as alternativas disponíveis para financiar investimento, aquisições e expansão internacional, do crédito bancário ao private equity e ao mercado de capitais.

A conferência começa com um diagnóstico preparado pelo ECO e pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Óscar Afonso, diretor da FEP, vai apresentar cinco indicadores sobre dimensão empresarial, produtividade, salários, capitalização, investimento e internacionalização.

A Fábrica2030 parte de uma aparente contradição da economia portuguesa. O país conseguiu reforçar a sua capacidade exportadora, mas continua a ter relativamente poucas empresas com dimensão suficiente para disputar posições relevantes nos mercados globais, fazer grandes aquisições e investir de forma continuada.

A discussão vai por isso além da dimensão das empresas. A questão é perceber que combinação de capital, gestão, produtividade, tecnologia, políticas públicas e ambição empresarial pode permitir que Portugal chegue a 2030 com mais empresas capazes de competir à escala global.

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A agenda de um debate central

09h30 Welcome Note

António Costa, Diretor do ECO

Carlos Carvalho, Presidente da ANJE

Pedro Duarte, Presidente da Câmara Municipal do Porto

09h45 Portugal Exporta. Porque Não Escala?

Apresentação ECO/FEP com Óscar Afonso, Professor Catedrático na Faculdade de Economia da Universidade do Porto

10h00 Crescer sem Perder o Controlo

Talk com Carlos Moreira da Silva, CEO Teak Capital

10h30 O Estado Sabe Criar Condições para a Escala?

Armindo Monteiro, Presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal

Gonçalo Regalado, CEO Banco Português do Fomento

11h00 Networking de Escala

11h15 Caso de Escala

Maria João Carioca, Co-CEO & CFO Galp

11h30 Quem Financia o Salto?

Luís Ribeiro, Executive Board Member Novobanco

Nuno Fernandes Thomaz, Senior Partner Core Capital

12h00 Escala Compra-se ou Constrói-se?

Carlos Mota Santos, Chairman e CEO Mota-Engil

Isabel Furtado, CEO TMG Group

12h30 Portugal à Escala do Mundo

Talk de encerramento com Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia e da Coesão Territorial