Flixbus entra em Sete Rios no dia 29. Batalha com Rede de Expressos continua

A FlixBus vai mesmo iniciar a operação no terminal rodoviário de Sete Rios, em Lisboa, no dia 29 deste mês, confirmando-se uma dúvida que permanecia no ar, no seguimento do diferendo com a Rede de Expressos. A operação estreia-se com 23 percursos, número que a empresa considera um “reduzido volume de operação”.

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A partir desta sua interpretação, a FlixBus assegura que esta entrada é “apenas uma primeira fase de um processo” por si considerado “longe de estar concluído”, afirmou a empresa ao ECO/Local Online. Assim, apenas parte dos movimentos serão transferidos do terminal da Gare do Oriente, no Parque das Nações.

Naquilo que era uma das suas reivindicações, a FlixBus terá agora bilheteira própria em Sete Rios, para venda de passagens nos autocarros e para perdidos e achados. Os bilhetes podem ainda ser adquiridos online.

Num diferendo com a Rede Nacional de Expressos (RNE) que envolve a justiça, a Flixbus nota, na informação prestada nesta quinta-feira, que a tão aspirada operação no terminal gerido pelo mesmo grupo que detém a RNE, a Barraqueiro, “acontece mais de seis meses depois da decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa, de 8 de março, que determinou o acesso imediato da FlixBus a Sete Rios”.

A este propósito, a transportadora portuguesa já tinha vindo explicado ao ECO/Local Online que “não cabe à RNE qualquer responsabilidade no facto de a Flixbus não ter, em tempo, as autorizações devidas para início dos serviços que pretende transferir da Gare do Oriente para Sete-Rios”.

“Este é um primeiro passo que permite finalmente iniciar a operação em Sete Rios, mas não significa que o processo esteja resolvido, dado o reduzido volume de operação”, diz por seu lado a FlixBus. Esta, garante, em comunicado, Tiago Alves, diretor das operações da empresa em Portugal, “continuará a exigir um maior escrutínio à efetiva capacidade do terminal e a lutar por um acesso em condições equitativas, transparentes e não discriminatórias, até que a decisão do tribunal seja cumprida na íntegra”.

Um dos argumentos dos alemães para manterem o litígio judicial é a quota-parte de movimentos que lhe são atribuídos pela gestora do terminal.

A mensagem é clara:

"Os 23 serviços agora autorizados representam cerca de 1,9% da alegada capacidade total do Terminal de Sete Rios, estimada em cerca de 1.200 serviços diários, e apresentam limitações significativas. Entre as 16h30 e as 20h30, não foi atribuída à FlixBus qualquer disponibilidade para operar diariamente no terminal, criando um período de bloqueio naquele que é o momento de maior procura. Por outro lado, alguns dos slots horários atribuídos não estão disponíveis todos os dias da semana, o que impede a operação de algumas viagens apenas em determinados dias, causando alguma disrupção na operação”

Assim, acrescenta o gestor, a sua empresa quer “garantir que a FlixBus pode utilizar Sete Rios nas mesmas condições dos restantes operadores, e de acordo com a capacidade efetivamente disponível no terminal”.

No comunicado desta quinta-feira, a FlixBus indica ainda estar a analisar “os restantes 40 slots horários disponibilizados pelo terminal” e quer que o “gestor do terminal atualize a validade destas autorizações de paragem, que neste momento é de apenas 60 dias úteis”.