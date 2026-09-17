Flixbus entra em Sete Rios no dia 29. Batalha com Rede de Expressos continua
Operadora de autocarros lança 23 horários no terminal de Sete Rios, em Lisboa. Mantém luta com empresas do grupo Barraqueiro “por um acesso em condições equitativas”.
A FlixBus vai mesmo iniciar a operação no terminal rodoviário de Sete Rios, em Lisboa, no dia 29 deste mês, confirmando-se uma dúvida que permanecia no ar, no seguimento do diferendo com a Rede de Expressos. A operação estreia-se com 23 percursos, número que a empresa considera um “reduzido volume de operação”.
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A partir desta sua interpretação, a FlixBus assegura que esta entrada é “apenas uma primeira fase de um processo” por si considerado “longe de estar concluído”, afirmou a empresa ao ECO/Local Online. Assim, apenas parte dos movimentos serão transferidos do terminal da Gare do Oriente, no Parque das Nações.
Naquilo que era uma das suas reivindicações, a FlixBus terá agora bilheteira própria em Sete Rios, para venda de passagens nos autocarros e para perdidos e achados. Os bilhetes podem ainda ser adquiridos online.
Num diferendo com a Rede Nacional de Expressos (RNE) que envolve a justiça, a Flixbus nota, na informação prestada nesta quinta-feira, que a tão aspirada operação no terminal gerido pelo mesmo grupo que detém a RNE, a Barraqueiro, “acontece mais de seis meses depois da decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa, de 8 de março, que determinou o acesso imediato da FlixBus a Sete Rios”.
A este propósito, a transportadora portuguesa já tinha vindo explicado ao ECO/Local Online que “não cabe à RNE qualquer responsabilidade no facto de a Flixbus não ter, em tempo, as autorizações devidas para início dos serviços que pretende transferir da Gare do Oriente para Sete-Rios”.
“Este é um primeiro passo que permite finalmente iniciar a operação em Sete Rios, mas não significa que o processo esteja resolvido, dado o reduzido volume de operação”, diz por seu lado a FlixBus. Esta, garante, em comunicado, Tiago Alves, diretor das operações da empresa em Portugal, “continuará a exigir um maior escrutínio à efetiva capacidade do terminal e a lutar por um acesso em condições equitativas, transparentes e não discriminatórias, até que a decisão do tribunal seja cumprida na íntegra”.
Um dos argumentos dos alemães para manterem o litígio judicial é a quota-parte de movimentos que lhe são atribuídos pela gestora do terminal.
A mensagem é clara:
"Os 23 serviços agora autorizados representam cerca de 1,9% da alegada capacidade total do Terminal de Sete Rios, estimada em cerca de 1.200 serviços diários, e apresentam limitações significativas. Entre as 16h30 e as 20h30, não foi atribuída à FlixBus qualquer disponibilidade para operar diariamente no terminal, criando um período de bloqueio naquele que é o momento de maior procura. Por outro lado, alguns dos slots horários atribuídos não estão disponíveis todos os dias da semana, o que impede a operação de algumas viagens apenas em determinados dias, causando alguma disrupção na operação”
Assim, acrescenta o gestor, a sua empresa quer “garantir que a FlixBus pode utilizar Sete Rios nas mesmas condições dos restantes operadores, e de acordo com a capacidade efetivamente disponível no terminal”.
No comunicado desta quinta-feira, a FlixBus indica ainda estar a analisar “os restantes 40 slots horários disponibilizados pelo terminal” e quer que o “gestor do terminal atualize a validade destas autorizações de paragem, que neste momento é de apenas 60 dias úteis”.
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