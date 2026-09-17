Governo admite reforçar restrições à publicidade de jogo e apostas online

O Governo admitiu esta quinta-feira a possibilidade de alterar o Código da Publicidade nas matérias do jogo e apostas online. A discussão no Parlamento assentou nas oito propostas apresentadas pelo Livre para combater o jogo e apostas online, mas poucos foram os pontos de consenso entre as bancadas parlamentares.

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Segundo explicou o secretário de estado do Turismo, Pedro Machado, o objetivo é reforçar as restrições aplicáveis à publicidade do setor, designadamente quanto à exposição de menores aos conteúdos publicitários, aos patrocínios e à utilização de material promocional.

“Neste contexto, importa referir a importância da entidade reguladora de controlo e inspeção, Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), e dos poderes que lhes são conferidos que permitem assegurar o cumprimento da lei”, disse Pedro Machado, que estimou que o jogo ilegal ronda os 250 a 500 milhões de euros, podendo o Estado estar a perder cerca de 248 milhões.

O secretário de estado explicou que a alteração ao Código da Publicidade deve assentar em três objetivos estruturantes: “reforçar a proteção dos menores face à exposição e mensagens publicitárias associadas ao jogo, adaptar o regime jurídico às novas realidades digitais e formas de comunicação comercial e assegurar maior coerência, eficácia e efetividade na aplicação do quadro regulatório“.

“Estes objetivos concretizam-se através de um conjunto de articulação e medidas que incidem por um lado no reforço das restrições materiais à publicidade e por outro na clarificação e densificação dos instrumentos regulatórios e dos mecanismos de fiscalização”, acrescentou.

Pedro Machado sublinhou ainda que a proposta introduz restrições de figuras públicas ou personalidades de “notoriedade” com o objetivo de prevenir a associação do jogo e referências socialmente influentes.

Mas o que defende o Livre na sua proposta? O partido defende que, segundo estudos, existe uma relação direta entre a exposição publicitária e a participação ao jogo e que a “publicidade aumenta o risco de jogar”. Assim, propõe a criação de um regime próprio para a publicidade a jogos e apostas realizada por figuras públicas e influenciadores digitais e a proibição do patrocínio de eventos, competições e conteúdos por entidades de jogos e apostas.

“Mais de 100 mil pessoas em Portugal apresenta comportamentos de risco em relação ao jogo. (…) Este é um problema de toda a comunidade, de todos nós e também desta Assembleia da República“, disse o deputado do Livre Paulo Muacho.

O Chega considerou que a simples proibição de publicidade, “desacompanhada de instrumentos de fiscalização eficazes”, não resolve o problema. Assim, o deputado Paulo Seco defendeu a instituição de um regime de autoexclusão único; o reforço ao combate ilegal com um quadro regulatório idêntico a todas as atividades: o reforço dos mecanismos de proteção de menores.

Consenso está no reforço da regulação

Além da alteração ao Código de Publicidade, o Livre propôs ainda campanhas de sensibilização, a proibição de raspadinhas em estabelecimentos de saúde, a tributação em sede de IRS do saldo líquido obtido em jogos e apostas online, novos mecanismos de proteção de jogadores, a autoexclusão universal e o reforço do combate à promoção e exploração ilegal de jogos e apostas online.

Mas o maior consenso esteve na necessidade de uma regulação mais “forte” e “eficaz”. Por exemplo, o deputado do PS, Nuno Fazenda, reconheceu que o crescimento do jogo online das apostas trouxe novos riscos e que o atual quadro legislativo tem de ser “melhorado” e “reforçado”. “Precisamos de respostas robustas, mas também proporcionais e equilibradas”, disse.

O PS salientou que apresentou já sete propostas concretas nestas matérias: mais campanhas de sensibilização; tornar a autoexclusão mais “simples” e “eficaz”; impedir a promoção do jogo online e bloquear os pagamentos associados; criar uma lista pública de entidades não licenciadas para informar aos consumidores; avançar com um plano de ação de prevenção e combate ao jogo online; avaliar as publicidades e patrocínios; reforçar a transparência sobre as receitas provenientes do jogo e a sua aplicação.

Também o deputado do Chega, Daniel Teixeira, sublinhou que já existe um regime jurídico nestas matérias, apesar de não ser “perfeito”, e que é preciso revê-lo.

Questionado por Paulo Núncio, do CDS, sobre que dificuldades enfrenta o regulador para um combate eficaz, o secretário de estado do Turismo salienta que o Governo é capaz de “confrontar”, “controlar” e “responsabilizar” os operadores que pedem licenças, mas que a dificuldade está nas ilegais.

“Há hoje um trabalho de cooperação estratégica para antever e intervir naquilo que são as plataformas ilegais. Este sentido de responsabilidade foi já responsável, em 2026, por detetar 867 mensagens publicitárias, das quais 25 influenciadores foram abrangidos, 11 identificados e 16 processos de averiguação de inquérito abertos na sequência de denúncias do SRIJ”, disse Pedro Machado.

Uma coisa é certa, as “ferramentas de ontem” já não servem para a realidade atual, tendo o PSD sublinhado que têm uma iniciativa legislativa submetida para recomendar a revisão do regime jurídico dos jogos e apostas online. “Um projeto focado em travar o jogo ilegal, em proteger os consumidores e reforçar o combate a dependências”, disse o deputado Ricardo Carlos.

Saudando as propostas do Livre, o deputado da JPP Filipe Sousa deixou uma nota: “o jogo pode ser uma escolha individual, mas a dependência não pode ser tratada como um problema exclusivamente individual”. Também a deputada do PCP Paula Santos defendeu um papel mais ativo do Estado neste problema de “saúde pública”.

Já a Iniciativa Liberal considera necessário existir uma autoexclusão universal e defendem uma estratégia nacional de literacia financeira.

O reforço dos mecanismos de autoexclusão foi um dos projetos de lei apresentados pelo Livre. A autoexclusão já existe em Portugal, ou seja, a possibilidade de um jogador, de forma voluntária, suspender o seu acesso às plataformas de jogo por um período determinado ou indeterminado. Mas o partido vai mais longe e defende que durante o pedido de autoexclusão numa plataforma específica seja disponibilizada ao jogador a opção de estender voluntariamente a autoexclusão a todas as entidades licenciadas.