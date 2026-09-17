Guerra no Irão já custou aos portugueses 1,16 mil milhões de euros a mais para abastecer o carro

⚡ ECO Fast Os automobilistas em Portugal gastaram 1,16 mil milhões de euros a mais em combustíveis desde o início da guerra no Irão, com os preços a disparar.

O consumo de gasóleo e gasolina variou ao longo do tempo, com um aumento inicial seguido de uma redução, refletindo a adaptação dos condutores aos preços elevados.

O Governo implementou um desconto no ISP para mitigar o impacto da subida dos preços, resultando em um saldo orçamental quase neutro para o Estado.

Desde que a guerra no Irão empurrou o petróleo para lá dos 100 dólares o barril, os automobilistas nacionais deixaram nas bombas cerca de 1,16 mil milhões de euros a mais do que teriam pago se o gasóleo e a gasolina tivessem ficado nos preços da semana anterior ao conflito.

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Segundo cálculos do ECO, a conta resulta do cruzamento dos preços médios semanais e do consumo mensal divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) entre março e 14 de setembro, tendo como ponto de partida 28 de fevereiro, quando os EUA e Israel atacaram o Irão e abriram uma frente que fez disparar os mercados petrolíferos.

Na semana de 2 a 8 de março, ainda sem o choque a chegar às bombas nacionais, o gasóleo custava 1,6296 euros por litro e a gasolina 1,7028 euros. A meio de setembro, o diesel já superava os 2,10 euros e chegaria mesmo a um novo máximo do ano, 2,152 euros, na semana seguinte, enquanto a gasolina rondava os 2,07 euros, segundo dados da DGEG. Foi essa diferença, litro a litro, que os condutores pagaram ao longo de meio ano.

Ponderado pelo consumo, o gasóleo ficou em média 33 cêntimos acima do preço de referência e a gasolina 24 cêntimos. Multiplicado pelos volumes escoados, de cerca de 2,83 mil milhões de litros de gasóleo e 933 milhões de litros de gasolina no período, o encargo adicional chega a 933 milhões de euros no diesel e 222 milhões na gasolina, uma média de 6,1 milhões de euros por dia a sair do bolso de famílias e empresas.

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Ao contrário dos preços, o consumo, tanto de gasolina como de gasóleo, não seguiu a mesma linha reta ascendente. Em março, com a guerra ainda a instalar-se e o desconto do ISP a arrancar, o abastecimento de gasóleo saltou 14,4% em relação ao ano anterior e o de gasolina quase 11%, um padrão típico de quem antecipa o depósito antes de os preços dispararem mais.

A resposta a preços mais altos surgiu a seguir. Em maio, já com o litro bem acima dos valores de fevereiro, o consumo de gasóleo recuou 10,3% face ao mesmo mês de 2025 e o de gasolina 5,1%, uma retração que se prolongou, mais ligeira, em junho.

O verão inverteu de novo a tendência, com julho e agosto a voltarem a apresentar um crescimento homólogo entre 1% e 6%, com as viagens de época a pesarem mais do que o preço na decisão de encher o depósito, de acordo com cálculos do ECO.

Ao longo dos mais de seis meses de guerra (incluído uma estimativa para o consumo de agosto com base na variação homóloga dos dois meses seguintes, por a DGEG ainda não ter divulgado os números), o consumo de gasóleo ficou apenas 0,8% acima do mesmo período de 2025 e o de gasolina 2,7% acima, sinal de que os portugueses continuaram a circular, ainda que tenham ajustado o ritmo de abastecimento aos preços do momento.

Para travar a subida, o Governo acionou em 9 de março um mecanismo de desconto extraordinário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), atualizado semana a semana sempre que os preços sobem mais de 10 cêntimos face ao início de março.

Durante este período, o Estado abdicou de 214 milhões de euros de ISP, quase o mesmo valor dos 216 milhões de euros de IVA adicional que a escalada de preços fez entrar nos cofres públicos, um saldo orçamental praticamente neutro, com uma folga de menos de 2 milhões a favor do Estado.

Os 1,16 mil milhões pagos pelos consumidores já refletem esse alívio: sem o desconto do ISP, o preço na bomba teria sido mais alto e o sobrecusto teria ultrapassado 1,37 mil milhões de euros. O que pode ter reduzido ligeiramente a fatura real no orçamento das famílias e empresas foi outro efeito, não captado neste cálculo: o de quem, perante preços mais altos, optou por andar menos ou encher menos o depósito.