“Hoje a principal competência é a capacidade de mudar de competências”

A Inteligência Artificial (IA) não vai eliminar todos os empregos que hoje estão na mão dos humanos, mas as funções disponíveis para os trabalhadores de carne e osso vão, sim, transformar-se. Daí que as competências mais valorizadas, no atual contexto, tendam a ser a adaptabilidade, a resiliência, a criatividade e o pensamento crítico. Foi essa a mensagem da mesa redonda que teve lugar esta quarta-feira no ECO, no âmbito da conferência “Futuro do trabalho 5.0”.

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“Aquilo que temos aprendido é que o que desaparece não é o emprego nem as funções, são as tarefas. O impacto que temos visto a acontecer é as pessoas a libertarem-se de tarefas que são rotineiras e acrescentam pouco valor, e passarem a assumir tarefas nas quais o julgamento humano, a capacidade de decidir com nuance e a capacidade de gerir situações com carga emocional são fundamentais”, começou por sublinhar Pedro Gomes, CEO da TP Portugal, no referido painel.









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Na visão deste responsável, a transformação do emprego em curso por efeito da Inteligência Artificial está, assim, a levar a uma “alavancagem de competências genuinamente humanas“, sendo que, para fazer face às nossas tarefas, é preciso, sim, formação técnica, mas também de inteligência emocional, defendeu o mesmo.

“Quase arrisco-me a dizer que hoje em dia a principal competência é a capacidade de mudar de competências“, acrescentou o CEO da TP Portugal, destacando a adaptabilidade como uma das skills centrais no cenário atual.

Aquilo que temos aprendido é que o que desaparece não é o emprego e não são funções, são tarefas. Pedro Gomes CEO da TP Portugal

Na mesma linha, Pedro Henriques, diretor de recursos humanos da Siemens Portugal, identificou a adaptabilidade, a resiliência, o pensamento crítico e a criatividade como as competências indispensáveis para quem está hoje no mercado de trabalho.

“O que vemos hoje não é mão de obra a mais, é falta de mão de obra”, argumentou o responsável, descartando a hipótese de que a máquina levará à destruição de todos os empregos hoje entregues aos humanos.

“Temos a certeza que as funções não vão existir como estão. Vão ser transformadas. E como é que estamos apetrechados para transformar as funções? Aí é que está o desafio“, observou ainda Pedro Henriques, que adiantou que, na Siemens Portugal, os trabalhadores fizeram, em média, 51 horas de formação no último ano, sem que as lideranças tenham dado instruções nesse sentido.

Na mesa redonda mencionada, o diretor de recursos humanos assinalou também que “o bloqueio está na mentalidade, não é na tecnologia“, recomendando que a aprendizagem e o conhecimento sejam continuamente exercitados, mesmo por quem já tem uma carreira longa e consolidada. “Não nos devemos refugiar atrás daquilo que aprendemos no passado, pensando que é suficiente”, afirmou.

Não nos devemos refugiar atrás daquilo que aprendemos no passado, pensando que é suficiente. A aprendizagem e o conhecimento têm de ser exercitados. Pedro Henriques Diretor de RH da Siemens Portugal

“Vamos continuar a precisar de humanos, mas precisamos de humanos que saibam ser mais produtivos e crescer nas suas funções com a ajuda da IA“, concordou Carlos Carvalho, CEO da Adyta e presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que também deixou como conselho a quem está no mercado de trabalho que cultive a curiosidade e criatividade.

“O que vejo é o trabalho a ser amplificado. Uma pessoa vai ser capaz de poder fazer muito mais e também muito melhor do que aquilo que fazia até hoje. Claro está que é fundamental que as pessoas saibam usar IA. E a grande diferença vai estar aí. Vai estar em termos de empresas cujos colaboradores estão aptos a utilizar a inteligência artificial nas suas funções e com isso terem ganhos de produtividade e de eficiência. Vai diferenciar muito o nosso tecido empresarial“, sublinhou o responsável.

Carlos Carvalho detalhou que o nível de adoção e formação no tecido empresarial português é muito variável, e apelou a mais incentivos para que os empregadores possam capacitar os seus talentos.

O CEO da Adyta deixou ainda claro que é preciso dar aos trabalhadores “noções de cibersegurança e de segurança de informação“, para proteger as próprias empresas.

“Estamos a utilizar recursos que estão nem sequer em jurisprudência europeia ou dentro de áreas europeias e, portanto, debaixo de leis europeias. Sabermos como usar isso e eventualmente não estarmos ali a colocar alguma informação sensível ou crítica ao negócio, porque sabemos que, ao mesmo tempo que estamos a utilizar aquele motor de Inteligência Artificial, estamos a fazê-lo crescer e ele depois vai usar esses dados noutras circunstâncias“, declarou.