Hotel Turismo da Guarda já tem “dono”. Investimento é de 20 milhões de euros

Encerrado há mais de uma década, o Hotel Turismo da Guarda deverá reabrir portas a partir de 2028 pelas mãos do Grupo The Lince Hotels, que assinou um contrato de arrendamento, para a reabilitação e exploração do imóvel, com o Turismo de Portugal. O grupo prevê investir entre 15 e 20 milhões de euros para transformar o edifício num hotel de cinco estrelas.

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Inaugurado em 1947 e projetado pelo arquiteto Vasco Regaleiro, o Hotel Turismo da Guarda está fechado desde outubro de 2010. A história do imóvel tem sido marcada por sucessivos projetos que não chegaram à concretização. Em 2011, o município vendeu o imóvel ao Turismo de Portugal, para realizar um investimento a rondar os 10 milhões de euros e reabrir como Escola de Hotelaria e Hotel de Aplicação.

Só que um ano depois, o Governo PSD/CDS viria a desistir do projeto e os Governos seguintes, do PS, decidiram integrar o imóvel no programa Revive – Reabilitação, Património e Turismo. Tornou-se um dos primeiros edifícios a integrar este programa.

Em 2023, o Governo anunciou que passaria a integrar a rede de Pousadas de Portugal, mais um projeto gorado.

Esta segunda-feira, o imóvel ganhou uma nova dinâmica com a assinatura do contrato de arrendamento entre o Turismo de Portugal e o Grupo Lince — vencedor do concurso público lançado em março deste ano –, para a sua reabilitação e exploração.

A concretização deste processo põe fim a um longo período de incerteza e abre caminho à recuperação de um equipamento estratégico para o desenvolvimento económico e turístico da região. Sérgio Costa Presidente da Câmara Municipal da Guarda

Para o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, “a concretização deste processo põe fim a um longo período de incerteza e abre caminho à recuperação de um equipamento estratégico para o desenvolvimento económico e turístico da região”.

“Dezasseis anos após o seu encerramento e depois de várias tentativas para encontrar uma solução para o imóvel, o futuro do Hotel Turismo da Guarda começa finalmente a ganhar forma”, lê-se na página oficial da internet do município.

Igualmente presente na cerimónia, o secretário de estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, afirmou que a recuperação deste imóvel representa um importante investimento na valorização do território, contribuindo para o reforço da oferta turística e para a dinamização económica do interior do país.

Num investimento na ordem dos 15 a 20 milhões de euros, o The Lince Hotels avança agora com as fases de projeto e licenciamento. Com projeto de arquitetura assinado pelo atelier Carvalho Araújo, a unidade hoteleira de cinco estrelas deverá abrir portas em 2028 com spa e duas piscinas, uma interior e outra exterior, entre outros espaços.

Para Domingos Correia, administrador do Grupo Arliz, “a Guarda é uma cidade com uma identidade muito própria e um potencial turístico que ainda não tinha o hotel à altura da sua história”. O administrador do Grupo Arliz pretende, assim, “criar um hotel de cinco estrelas que se torne uma referência para quem visita a Serra da Estrela e a região Centro”.

Com a entrada na cidade da Guarda, o The Lince Hotels reforça a sua estratégia de expansão nacional e a aposta na recuperação de edifícios com valor histórico. O grupo já está presente em Vila do Conde, Braga, Évora e nos Açores.