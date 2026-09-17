Política

📹 IRS, pensões e passe verde. O que Montenegro disse ao país. Veja aqui na íntegra

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  • 19:59

Primeiro-ministro dirigiu-se ao país no dia em que Conselho de Ministros aprovou medidas de apoio fiscal.

 

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O Governo formalizou esta quinta-feira um pacote de medidas de apoio face à subida do custo de vida, com a aprovação em Conselho de Ministros do corte adicional dos escalões do IRS, do ‘bónus’ aos pensionistas, de apoios aos setores mais expostos à subida do combustível e do alargamento do passe ferroviário verde aos serviços da CP de Lisboa e Porto.

 

 

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