ISCAL, Code for All_ e KPMG em Portugal lançam curso de automação e agentes com IA para profissionais de Contabilidade

O ISCAL, a Code for All_ e a KPMG em Portugal juntam-se para lançar um novo Curso Intensivo de Automação e Agentes com Inteligência Artificial para profissionais de Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade. O programa pretende prepará-los para integrar IA e automação nas suas atividades e responder às novas exigências do mercado de trabalho. A primeira edição é já dia 12 de Outubro, e as inscrições já se encontram abertas.

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“A profissão de contabilista está a entrar numa nova fase. O rigor técnico continuará a ser indispensável, mas terá de ser complementado por novas competências. A Inteligência Artificial e a automação não diminuem a importância do profissional, pelo contrário, aumentam a sua capacidade para analisar, interpretar e apoiar decisões” afirma Pedro Pinheiro, Presidente do ISCAL.

É neste contexto que as três entidades juntam competências distintas para criar uma resposta concreta para um setor em evolução: o conhecimento especializado do ISCAL nas áreas de Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade, a experiência da Code for All_ na formação prática em Inteligência Artificial e Automação, e a proximidade da KPMG às empresas e aos seus desafios atuais. As três entidades integram o Education Advisory Board do programa, contribuindo para aproximar conhecimento, tecnologia e realidade de mercado.

A formação procura responder a uma necessidade crescente dos profissionais: reduzir o peso das tarefas repetitivas e operacionais, ao saber como e quando devem automatizar parte desta carga para terem tempo para atividades de maior valor acrescentado. É aqui que entra a experiência da Code for All_, escola especialista em IA com +6000 profissionais e +70 empresas formadas em IA, e, só este ano, +100 profissionais de diversos setores formados em Automação e Agentes. A formação parte de uma abordagem prática à Inteligência Artificial e à Automação, com o objetivo de levar os profissionais além da utilização de ferramentas como o ChatGPT e ensiná-los a desenhar sistemas capazes de executar processos 24/7.

“Há um ano, aprender IA significava aprender a usar o ChatGPT pela primeira vez. Hoje, quem quer aprender IA já a utiliza diariamente. O ponto de partida mudou e a vantagem competitiva também. O verdadeiro desafio é saber pensar e construir sistemas onde colocamos a IA a trabalhar por nós, de forma autónoma. E a autonomia é a chave do sucesso e da competitividade”, explica Bernardo Afonso, CFO da Code for All_.

Ao longo do programa, os participantes vão aprender a identificar tarefas com potencial de automação, criar workflows que ligam diferentes ferramentas de contabilidade e desenvolver agentes especializados para problemas reais do setor. O objetivo é que a aprendizagem resulte numa aplicação concreta e não apenas em conhecimento teórico sobre Inteligência Artificial.

As aulas e exercícios centram-se em três empresas e negócios fictícios, construídos a partir de desafios reais do mercado relacionados com Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade, validados pela KPMG. A partir destes contextos, os participantes vão desenvolver automações e agentes de IA capazes de responder aos desafios reais das empresas hoje, permitindo que desenvolvam equipas de agentes adaptadas às necessidades do seu próprio trabalho.

“A participação da KPMG neste programa procura trazer para a formação a realidade e os desafios que encontramos diariamente junto dos nossos clientes, contribuindo para que os casos e exercícios sejam práticos, atuais e reais, e próximos das necessidades do mercado”, afirma Filipa Lopes, responsável por Business Services da KPMG.

Com uma duração de 45 horas, distribuídas por 6 semanas, o curso decorre em formato 100% online, com aulas ao vivo e acompanhamento de formadores, em horário pós-laboral. Cada participante terá ainda a oportunidade de desenvolver um projeto aplicado ao seu próprio contexto profissional, com o objetivo de criar uma solução que possa continuar a utilizar após a formação. A formação é agnóstica a ferramentas para que os alunos consigam replicar as aprendizagem para os sistemas que utilizam.

A primeira edição do Curso Intensivo de Automação e Agentes com IA | Setor Contabilidade começa a 12 de outubro, estando as inscrições abertas no website da Code for All_.