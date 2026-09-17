LaLiga e a EA Sports reúnem Figo, Marcelo, Rivaldo e Mascherano em Nova Iorque para a estreia mundial do EA Sports FC 27

Luis Figo, Marcelo Vieira, Rivaldo e Javier Mascherano voltarão a pisar o relvado esta quarta-feira no LaLiga FC27 Matchday.

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O encontro, organizado pela LaLiga e pela EA Sports por ocasião do lançamento mundial do EA Sports FC 27 e no âmbito da aliança estratégica «Transforming the Game» entre ambas as empresas, terá início às 19h00 CET e poderá ser acompanhado em direto através das plataformas digitais da LaLiga.

Com este evento, a LaLiga leva para o campo uma fórmula que já demonstrou a sua capacidade de se conectar com públicos globais: combinar o prestígio e a narrativa das suas lendas com o alcance e a proximidade dos criadores de conteúdo que hoje marcam a conversa sobre futebol nas redes sociais. O resultado é um jogo disputado tanto para o adepto que acompanha o futebol a partir do estádio como para aquele que o vive através de um ecrã, e que coloca a LaLiga no centro da conversa global num dos momentos de maior exposição mediática para o EA Sports FC 27.

Os participantes serão divididos em duas equipas, a Green Team e a Coral Team, capitaneadas, respetivamente, por Javier Mascherano e Marcelo Vieira. Lendas e criadores internacionais competirão juntos num jogo de exibição, arbitrado por David Suárez e Javi Bridge, que levará para o campo a emoção e o espírito competitivo do EA Sports FC 27.

A Green Team é composta por Javier Mascherano (capitão), Rivaldo, xBuyer, KSI, Ali Moussa, Taiyo Jr e Aycan Yanaç; e a Coral Team, por Marcelo Vieira (capitão), Luis Figo, Eric Buyer, Luva de Pedreiro, Marlon, Lucii e Melu Bertetti. Os árbitros serão David Suárez e Javi Bridge.

A transmissão permitirá acompanhar em direto o desenrolar do jogo, as interações entre os seus protagonistas e os momentos mais marcantes, aproximando a experiência aos adeptos de diferentes mercados através dos canais digitais da LaLiga.

A transmissão poderá ser acompanhada neste link e é possível participar na conversa nas redes sociais através da hashtag #FC27MATCHDAY.

«O LaLiga FC27 Matchday reflete a nossa vontade de criar experiências que liguem o futebol às novas formas de entretenimento. Este evento é também um reflexo da solidez da nossa aliança estratégica com a EA Sports, com quem trabalhamos há anos para transformar a experiência do futebol dentro e fora do campo. Reunir em Nova Iorque lendas e criadores de diferentes regiões permitir-nos-á celebrar o lançamento do EA Sports FC 27 juntamente com uma comunidade global que vive o futebol tanto dentro como fora do campo», afirmou Jorge de la Vega, diretor-geral de Negócios da LaLiga.

PONTO ALTO DO FC27 WORLD PREMIER

O jogo de exibição será a atividade da LaLiga no âmbito do FC 27 World Premier, o evento internacional organizado pela EA Sports ao longo de todo o dia para celebrar o lançamento mundial do EA Sports FC 27.

A programação reunirá figuras do futebol, criadores de conteúdo, meios de comunicação e adeptos numa experiência que combina a apresentação do videojogo com atividades relacionadas com o mesmo ao longo do dia. O LaLiga FC27 Matchday encerra este dia, levando o seu universo competitivo para o campo a partir das 19h00 CET.

O LaLiga FC27 Matchday faz parte do «Transforming the Game», o objetivo comum da LaLiga e da EA Sports de transformar a experiência do futebol através da inovação, do impacto social e da ligação com novos públicos.

Esta aliança estratégica, que já impulsionou iniciativas como o Retro Matchday, alarga agora o seu campo de ação com formatos que unem o futebol real e o universo digital. Com este evento em Nova Iorque, o EA Sports FC 27 alarga a sua experiência para além do videojogo e transforma o lançamento num ponto de encontro entre talentos do futebol, criadores de conteúdo e adeptos de todo o mundo.