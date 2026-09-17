LusoSpace investe mais dois milhões em tecnologia de comunicações para Defesa

Depois de lançar quatro satélites para o Espaço, a LusoSpace está a desenvolver dois projetos para o setor da Defesa para tornar as comunicações com navios ou drones mais seguras, envolvendo um investimento de mais de dois milhões de euros, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da Agência Espacial Europeia (ESA). Marinha, Força Aérea e Exército estão a ‘olhar’ para os projetos.

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Desde junho que a empresa está a trabalhar no projeto Orion, para o desenvolvimento de um Sistema Integrado de Comunicações Óticas e VDES para Missões de Segurança Territorial. Com financiamento de 1,99 milhões de euros do PRR, o projeto já recebeu 596,49 mil euros, segundo a informação do portal Mais Transparência.

“É um projeto nosso, individual, para a Defesa, e tem dois tipos de comunicações. Comunicação RF (radiofrequência) com satélite, ou seja, para navios, mas também para veículos aéreos, com o protocolo VDES [VHF Data Exchange System]. Um tipo de comunicação VHF de baixa largura de banda, mas com muita resiliência. Portanto, mesmo quando há tempestades, continua a comunicar bem”, começa por descrever Ivo Vieira, CEO da LusoSpace ao ECO/eRadar.

“Depois temos outro projeto, uma tecnologia muito mais avançada: comunicações óticas. Estamos a falar de um feixe laser que permite a comunicação entre duas entidades. Nesse projeto vamos nos focar num terminal que está dentro de um drone”, adianta.

Ivo Vieira explica as vantagens da aplicação desta tecnologia na comunicação com veículos autónomos. “Os drones neste momento, como sabemos, é uma tecnologia muito importante para a defesa, não só para tirar imagens, como para a parte bélica, e precisamos de comunicações. E às vezes estão muito muito longe. Com o feixe ótico nós conseguimos, não só transmitir com grande largura de banda, mas de forma segura, porque o feixe laser não dá para intercetar“, explica.

“A única forma de alguém conseguir ouvir o que vamos dizer é colocar-se no caminho do feixe. E aí automaticamente conseguimos observar se está lá um veículo e interrompemos a comunicação. É uma comunicação super, super segura. Além que tem uma segunda vantagem: não é suscetível de jamming“, destaca. “São duas grandes vantagens que são muito importantes para a defesa”, realça.

O projeto está na fase de desenho, com entrega prevista para 31 de maio de 2028, mas deverá envolver numa fase posterior os ramos das Forças Armadas Portuguesas. “Temos a Marinha e a Força Aérea, que, no fundo, vão evidenciar os requisitos e fazer testes de validação a este projeto. Também estamos a falar com o Exército, que também mostrou bastante interesse neste tipo de tecnologia”, adianta o CEO da LusoSpace.

A empresa também já abordou fabricantes de drones, como é o caso da UAVision e da Tekever, para “serem consultores também para fazer a avaliação da tecnologia”. “Estamos a falar. Eles mostraram interesse em querer fazer este teste, porque para eles, disseram-nos, se a nossa tecnologia de funcionar é espetacular, porque têm muita dificuldade em ter comunicação em RF quando estão muito longe”, aponta.

Mas não é o único projeto para o setor da Defesa em que está envolvida a empresa por trás da Constelação Lusíada e que quer criar a ‘Waze dos oceanos” está envolvida. “Estamos a desenvolver uma estação de receção de comunicações óticas, mas também com a capacidade de transmitir chaves quânticas. Tem um nível de segurança ainda maior”, refere Ivo Vieira.

Este sistema de comunicações quânticas, através de laser, está a ser feito com o Instituto de Telecomunicações em Aveiro — “eles têm muita experiência nessa área” — e conta com financiamento de “à volta de um milhão de euros” da ESA, através do programa ScyLight.

“Estamos a acabar a parte do desenho [do projeto] e daqui a um ano deverá estar concluído”, aponta o CEO. Quanto a potenciais interessados, para já prefere não revelar nomes. “Já falamos com algumas entidades”, diz apenas.

Constelação Lusíada com mais quatro satélites em 2027

Depois de em março ter lançado, com a SpaceX, mais quatro satélites — Camões, Agustina, Pessoa e Saramago — para o espaço da Constelação Lusíada, no âmbito da Agenda New Space — um investimento de 15 milhões de euros, dos quais dez milhões financiados pelo PRR –, a LusoSpace quer reforçar a constelação.

“Estamos à espera dos lançadores. Os quatro satélites estão todos produzidos, vamos ter 12 satélites na sua totalidade”, diz o CEO. “Até verão do próximo ano de certeza [serão lançados]. Não sei ainda as datas em concreto”, diz.

A empresa tem como objetivo, em cinco anos, ter 50 satélites a orbitar a Terra.