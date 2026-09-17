LVMH assinou acordo em 2002 para comprar ações da Hermès

Empresa francesa nega o que documentos consultados pela Reuters demonstram. A holding detida por Bernard Arnault assinou documentos para adquirir ações da Hermès.

A LVMH assinou em 2002 um acordo para comprar ações da Hermès detidas pelo herdeiro Nicolas Puech e por outros membros da família, segundo documentos judiciais analisados pela Reuters. O acordo foi celebrado com Eric Freymond, gestor de património de Puech, cuja participação de 6% na Hermès valeria hoje cerca de 8,7 mil milhões de euros.

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Puech instarou um processo judicial no ano passado, em França. Em resposta, a LVMH respondeu que “o grupo nunca equacionou adquirir a participação de Nicolas Puech, muito menos contra a sua vontade”, cita a Reuters. Documentos judiciais analisados pela agência mostram que a LVMH assinou um acordo para comprar as ações do herdeiro. Esses documentos foram preparados com o consultor financeiro Eric Freymond, que morreu no ano passado.

Ainda de acordo com a Reuters, o acordo de 2002 relativo às ações de Puech e a dimensão dos pagamentos a Freymond mostram, em conjunto, que a relação da LVMH com o gestor de património e confidente de Puech era mais extensa do que até agora se sabia. E levantam questões sobre as recentes declarações da LVMH de que nunca tentou comprar a participação de Puech na Hermès.

A LVMH e a holding familiar do seu presidente, Bernard Arnault, pagaram à sociedade de gestão de Freymond pelo menos 17,4 milhões de euros em comissões e honorários entre 2001 e 2009, de acordo com os documentos. Durante este período, Eric Freymond ajudou o grupo francês a construir uma participação na Hermès (sem que isso fosse público).

A LVMH tinha acumulado 4,9% da Hermès em 2002 e revelou em outubro de 2010 uma posição de 17%. O grupo chegou posteriormente a deter cerca de 23% da empresa antes de aceitar desfazer-se dessa participação em 2014.

Nicolas Puech afirma que descobriu em 2022 que as suas ações tinham desaparecido e reclama 14 mil milhões de euros de indemnização a quem vier a ser considerado responsável. O processo identifica como réus a LVMH, Bernard Arnault e empresas ligadas a Eric Freymond.

O grupo reconheceu ter trabalhado com Eric Freymond na aquisição de ações da Hermès e, em 2019, chegou a um acordo judicial para lhe pagar 10 milhões de euros num processo relacionado com a remuneração dos serviços prestados.

Como recorda a Reuters, Bernard Arnault construiu um império do luxo através de aquisições, começando pela Christian Dior antes de assumir o controlo da LVMH no final da década de 1980, pouco depois da criação do grupo através da fusão da Louis Vuitton com a Moët Hennessy. Atualmente, a LVMH é o maior grupo de luxo do mundo, com mais de 75 marcas de luxo, e não só.

A Hermès, cujo conselho de administração é composto maioritariamente por membros da família fundadora e é liderado por Axel Dumas, é um das empresas cotadas mais valiosas em França, tal como a LVMH.

Nicola Puech garante que só descobriu que as suas ações tinham desaparecido em 2022, depois de cortar relações com o seu gestor de património. No ano passado, avançou com um processo judicial em que reclama 14 mil milhões de euros de indemnização.

Eric Freymond morreu em julho de 2025, atingido por um comboio na Suíça. Estava a ser investigado pelas autoridades francesas suspeito de apropriação indevida das ações de Nicolas Puech. O Ministério Público suíço concluiu que o consultor financeiro pôs fim à sua vida.

Um porta-voz da LVMH recusou comentar as informações da Reuters, a Hermès não quis falar e Niolas Puech também não.