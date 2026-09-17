Madrid Reinsurance Week lança Hub para ligar seguros da Europa e América Latina

A primeira edição da Madrid Reinsurance Week, que terminou esta quinta-feira em Madrid, terminou com o lançamento do Madrid Reinsurance Hub, iniciativa destinada a dar continuidade às relações e contactos estabelecidos durante o encontro. A organização pretende reforçar Madrid como ponto de ligação entre os mercados segurador e ressegurador europeu, latino-americano e das Caraíbas, criando um espaço permanente de contacto entre seguradoras, resseguradoras, brokers, clientes, gestores de risco, peritos e escritórios de advogados. A primeira edição reuniu mais de 450 profissionais e abordou temas como capacidade de resseguro, riscos climáticos e catastróficos, acidentes, cyber, qualidade dos dados, grandes sinistros, novas soluções e inteligência artificial.

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O Madrid Reinsurance Hub é impulsionado por HDI Global, Generali, AXA XL, Zurich, Intact, Jhasa-Lockton, Willis, Howden, Ábaco International Loss Adjusters, Grupo Addvalora, Sedgwick, RTS International Loss Adjusters e Advanta. A iniciativa conta ainda com o apoio institucional da AGERS – Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros e da IGREA, organizações que representam gestores de risco de empresas espanholas. Segundo a organização, o objetivo” é manter ativa a colaboração entre os diferentes intervenientes e aproveitar a posição de Madrid, os recursos técnicos existentes em Espanha e os laços empresariais, culturais e linguísticos com a América Latina e as Caraíbas”

Ignacio Zamacois, diretor de Resseguro da Howden Iberia, considera que o Hub pretende consolidar o mercado espanhol como um interveniente relevante para o setor segurador e ressegurador latino-americano. Já Javier Espeja, diretor corporativo de desenvolvimento de negócio da Ábaco International Loss Adjusters, destacou Madrid como uma alternativa e complemento aos grandes mercados internacionais, salientando a possibilidade de aproximar empresas europeias e latino-americanas. Na perspetiva dos brokers, Gonzalo Moncaleano, International Reinsurance Director da Gravitas Re, da Jhasa Insurance and Reinsurance Broker, apontou a capacidade técnica, o talento e a presença de subscritores internacionais em Madrid como fatores que podem facilitar a criação de soluções para os mercados latino-americanos.

Com o lançamento do Hub, a organização pretende transformar um encontro de três dias numa plataforma de relacionamento com continuidade ao longo do ano. A aposta passa por aproximar a capacidade disponível em Madrid das necessidades de seguros e resseguro da América Latina e das Caraíbas, mantendo a partilha de conhecimento e a criação de relações empresariais.