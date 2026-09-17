Marquês: Teixeira dos Santos contraria acusação e diz que Vara na CGD foi decisão sua
Um dos ministros das Finanças de José Sócrates garantiu que nomear Armando Vara como administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi escolha sua e não do antigo primeiro-ministro.
Um dos ex-ministros das Finanças de José Sócrates. Teixeira dos Santos, garantiu que nomear Armando Vara como administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi escolha sua e não do antigo primeiro-ministro, contradizendo o antecessor e o Ministério Público.
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“A escolha foi minha e comuniquei-a” [ao primeiro-ministro], disse, no julgamento do processo Operação Marquês, em Lisboa, Fernando Teixeira dos Santos, que sucedeu em julho de 2005 a Luís Campos e Cunha na pasta das Finanças no executivo de José Sócrates de março de 2005 a junho de 2011.
Na acusação datada de 2017, o Ministério Público (MP) alega que José Sócrates e Armando Vara, nomeado para a administração da CGD no final de 2005, foram subornados num total de dois milhões de euros por dois investidores do ‘resort’ algarvio de Vale do Lobo para beneficiar o empreendimento.
Em novembro de 2025, Luís Campos e Cunha, ministro entre março e julho de 2005, assegurou, ao testemunhar no julgamento, que José Sócrates insistiu “desde o início” que Armando Vara fosse nomeado para a administração do banco público, precisando que a pretensão seria que este fosse vice-presidente e Carlos Santos Ferreira presidente.
Questionado hoje pelo MP se é uma “enorme coincidência” que se tenha lembrado da mesma pessoa que o antecessor indicara como tendo sido recomendada por José Sócrates, Fernando Teixeira dos Santos disse não saber.
Segundo o ex-governante, a decisão de mudar a administração da CGD visou pôr fim a uma situação em que esta estava pública e internamente “muito fragilizada”, tendo a opção por Armando Vara sido baseada na sua competência.
“Para mim, o que era relevante era ter alguém que era da Caixa, que era bem visto no trabalho que estava a desenvolver [num cargo de direção no banco público]”, disse.
José Sócrates, de 69 anos e à data secretário-geral do PS, responde entre outros crimes, por três de corrupção, por ter, alegadamente, recebido dinheiro para beneficiar o grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e Vale do Lobo.
Armando Vara, de 72 anos, é outro dos 21 arguidos no processo, que, têm, em geral, negado a prática dos 117 crimes económico-financeiros que lhes são imputados.
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