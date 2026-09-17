Ministro da Educação acusa PS de impedir reformas do setor

O ministro da Educação acusou esta quinta-feira o Partido Socialista de continuar focado em impedir a realização de reformas no setor e de manter os interesses instalados, a propósito da viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

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“Preferia ter um PS com propostas e ideias para a educação, mas continua focado em impedir que se continue a fazer reformas e a manter os interesses instalados”, respondeu Fernando Alexandre, em Coimbra, no final da inauguração da requalificação da Escola Básica 2,3 Eugénio de Castro.

Salientando que “há dois anos e meio que é assim”, o ministro disse que o atual Governo está a “mudar profundamente a educação e ciência em Portugal”, apesar da oposição socialista “chumbar medidas ou tentar paralisar o que se está a fazer”.

O governante lamentou esta estratégia da oposição, frisando que esperava do PS, “que teve tanta responsabilidade na educação, uma atitude diferente”.

“Os professores ainda hoje não se esqueceram de Maria de Lurdes Rodrigues, hoje ninguém se lembra de Tiago Brandão Rodrigues, que foi ministro seis anos, e temos um ex-ministro João Costa que reconhece que as políticas do PS foram um falhanço“, sublinhou.

Para Fernando Alexandre, “era importante o PS pensar o que andou a fazer e trouxesse ideias para melhorar a educação”.

O ministro da Educação manifestou toda a disponibilidade para ir à CPI, realçando que vai ao Parlamento praticamente todas as semanas e que sobre os exames a tutela “deu sempre toda a informação, num escrutínio como nunca houve em Portugal de avaliação externa”.

Na sexta-feira, na Assembleia República, deverá ser viabilizada uma CPI aos problemas na digitalização da avaliação dos exames nacionais proposta pelo Bloco de Esquerda, com os anunciados votos a favor das bancadas do PS e do Chega.

Em Coimbra, o ministro Fernando Alexandre inaugurou a requalificação da Escola Básica 2,3 Eugénio de Castro, que sofreu uma intervenção profunda em todo o complexo escolar, num investimento de 12,6 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.