Mota-Engil e Serena vão dividir controlo da gestora do Hospital de Lisboa Oriental

O Governo autorizou a reorganização acionista da HLO, a entidade gestora do edifício do Hospital de Lisboa Oriental, que será gerido em parceria público-privada. A operação prevê a transferência das posições minoritárias, para a acionista dominante Hygeia, que passará a deter 100% da sociedade e será controlada em partes iguais pela Mota-Engil Engenharia e Construção (ME EC) e pela Serena. A construtora portuguesa vai, assim, ceder parte do controlo ao fundo de infraestruturas espanhol, parceiro da empresa portuguesa na concessão do novo hospital, passando cada um a deter 50% do capital e dos direitos de voto.

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Esta alteração surge na sequência de várias transferências, que inclui a transmissão de ações detidas pela Mota-Engil, “enquanto acionista dominante da Hygeia, para a acionista minoritária Serena”. Segundo um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República e assinado pelo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Alexandre da Silva Lopese pelo secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Pinheiro Catalão, foi autorizada “a transmissão de ações detidas pela Infrared Infrastructure V Investments Limited, Mota-Engil, Engenharia e Construção, S. A., Mota-Engil Europa, S. A., e Mota-Engil Ativ – Gestão e Manutenção de Ativos, S. A., no capital social da HLO – Sociedade Gestora do Edifício, S. A., Entidade Gestora do Edifício do Hospital de Lisboa Oriental, gerido em parceria público-privada, para a Hygeia – Edifícios Hospitalares, S. A., bem como a alteração do domínio e da gestão daquela sociedade”.

O novo Hospital de Lisboa Oriental (HLO) foi adjudicado em regime de Parceria Público-Privada (PPP) ao consórcio liderado pela Mota-Engil em julho de 2022, tendo o contrato de 380 milhões de euros formalizado dois anos mais tarde. Segundo adiantou o CEO da empresa ao Negócios, numa entrevista em março do mesmo ano, a Serena, que participa em vários projetos com a Mota, é parceira do grupo liderado por Carlos Mota dos Santos na concessão do novo hospital, que vai ser construído em Marvila, numa área total de 180 mil m2 e terá 875 camas.

A Mota-Engil EC, enquanto acionista dominante da Hygeia, projeta transmitir participações por si detidas no capital social da Hygeia à acionista minoritária Serena HLO S.à.r.l. (Serena), de modo a que esta se torne acionista igualitária da Hygeia, detendo ações representativas de 50 % do respetivo capital social e direitos de voto, permanecendo as ações representativas dos remanescentes 50% na titularidade da ME EC (e de três sociedades do grupo Mota-Engil, cada uma detendo uma ação do capital social da Hygeia). Despacho em Diário da República

“A HLO – Sociedade Gestora do Edifício, S. A. (HLO), na qualidade de Entidade Gestora do Edifício do Hospital de Lisboa Oriental, gerido em parceria público-privada, apresentou à Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), um pedido de autorização que tem por objeto (i) a transmissão das ações detidas pelos quatro acionistas minoritários da HLO, representativas, em conjunto, de 4% do capital social, para a acionista dominante, detentora de 96 % do capital social (…) projetando transmitir as respetivas participações detidas no capital social da HLO – Sociedade Gestora do Edifício, S. A., juntamente com todos os direitos, obrigações e ónus existentes sobre as mesmas, à acionista dominante Hygeia – Edifícios Hospitalares”, refere.

A par desta transmissão, que coloca 100% do capital da gestora na Hygeia, “a ME EC, enquanto acionista dominante da Hygeia, projeta transmitir participações por si detidas no capital social da Hygeia à acionista minoritária Serena HLO S.à.r.l. (Serena), de modo a que esta se torne acionista igualitária da Hygeia, detendo ações representativas de 50 % do respetivo capital social e direitos de voto, permanecendo as ações representativas dos remanescentes 50 % na titularidade da ME EC (e de três sociedades do grupo Mota-Engil, cada uma detendo uma ação do capital social da Hygeia)”.

“Passará a Hygeia a ser detida, de forma equitativa, pela ME EC (em conjunto com três sociedades do grupo Mota-Engil) e pela Serena, detendo, respetivamente, ações representativas de 50% do respetivo capital social e direitos de voto”, refere o mesmo documento. Uma vez que a concessão está sob o regime de PPP, a transmissão das ações da Entidade Gestora do Edifício, entre acionistas ou para terceiros, estavasujeita a autorização prévia da Entidade Pública Contratante.

“Para efeitos da apreciação do projeto de transmissão de ações da Hygeia, foi o processo instruído pela ACSS, I. P., na qualidade de Entidade Pública Contratante, no âmbito do Contrato de Gestão do HLO, cuja atuação foi pautada pela garantia da verificação de que a Entidade Gestora do Edifício mantém a capacidade técnica e a capacidade financeira adequadas ao bom cumprimento do Contrato de Gestão do HLO atento o objeto social exclusivo e as obrigações que para si impendem e revela capacidade para cumprir as obrigações que para si impendem enquanto acionista”, destaca o despacho.

O mesmo documento aponta que “as declarações de compromissos exigidas pela ACSS, I. P., em fase instrutória, constituem reforço da salvaguarda de que a transmissão das ações projetada não afeta negativamente a garantia e compromissos dos acionistas e as condições de cumprimento do Contrato de Gestão do HLO pela Entidade Gestora do Edifício com a composição acionista decorrente da transação projetada”.

A ACSS conclui, assim, que “não se verificam fundamentos para questionar a idoneidade, a capacidade técnica nem a capacidade económico-financeira da acionista Hygeia e da Entidade Gestora do Edifício, com a composição acionista visada, para o cumprimento adequado e integral do Contrato de Gestão do HLO” e “não resultou identificado qualquer facto material que leve a considerar que a concretização da transação visada ponha em causa o bom cumprimento do Contrato de Gestão do HLO, atento o objeto social exclusivo da Entidade Gestora do Edifício e as obrigações que sobre si impendem por força daquele Contrato de Gestão”.

A transmissão de ações fica, contudo, sujeita “à apresentação da declaração de compromisso, exigida pela ACSS, I. P., na fase instrutória e cuja minuta integra a comunicação da requerente datada de 13/02/2026, devidamente assinada por quem represente as entidades nas mesmas identificadas como subscritoras, devidamente certificadas”, assim como à apresentação renovada dos documentos que atestem com atualidade quanto à adquirente da inexistência de dívidas junto da Autoridade Tributária e da inexistência de dívidas junto da Segurança Social.

O despacho informa ainda que “as transações foram submetidas, em 21 de julho de 2026, a apreciação da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP), tendo sido emitido parecer favorável à operação e acolhidas no presente despacho as condições de cuja verificação, em termos satisfatórios, depende a produção de efeitos do presente despacho”.