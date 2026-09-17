Mudar para bitola europeia custa até sete mil milhões

Criar um sistema interoperável entre os vários países europeus na rede ferroviária para ligar toda a Europa obrigaria países como Portugal e Espanha a adotarem uma distância entre carris em linha com os padrões europeus. Na Península Ibérica, isto significaria mudar praticamente toda a rede da bitola ibérica para a europeia, com um custo, no caso de Portugal, até sete mil milhões de euros. Uma mudança que “dificilmente será justificável“, segundo um relatório enviado à Comissão Europeia, citado pelo Jornal de Negócios.

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A Avaliação da Migração para a Bitola Nominal Europeia, realizada pela Infraestruturas de Portugal, defende que não mexer na rede existente, de mais de 3.600 quilómetros (dos quais apenas 2.540 se encontram atualmente em exploração), não tem qualquer custo adicional, sendo que “qualquer cenário de migração representa um investimento muito elevado para o setor ferroviário nacional”, refere a mesma notícia, notando que Portugal fará depender a sua decisão do que Espanha quiser fazer.

Ainda que não mexer seja o cenário base, Portugal coloca outras opções em cima da mesa. Partindo do pressuposto de que o país vizinho migra toda a rede existente, Portugal considera um cenário em que não muda, mas tem de fazer adaptações às estações nas fronteiras, outros em que faz a migração do Corredor Atlântico e, por fim, um outro em que toda a rede existente passa para a bitola europeia. No entanto, Portugal deixa claro que a migração, ou não, da rede ferroviária nacional dependerá sempre do que for decidido por Espanha, sendo que o país vizinho estimou em 30 mil milhões de euros o custo total dessa mudança, razão pela qual rejeitou alinhar com o objetivo defendido por Bruxelas para uma rede europeia.