“O cliente deve ser alertado se compensa ou não ter um carro elétrico. Pode não compensar”

Jorge Grilo, com formação em programa Avançado de Gestão para Executivos, experiência em gestão de serviços, procurement e desenvolvimento de processos lidera a Mobev fundada para transformar a mobilidade sustentável e na implementação de soluções inovadoras.

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A transição para a mobilidade elétrica está a acelerar, mas a mudança não acontece apenas no automóvel. Muda também a forma como o utilizamos, onde e quando carregamos, as nossas rotinas e a própria relação com a infraestrutura.

Comprar um carro elétrico parece uma decisão simples. Escolher o modelo, perceber a autonomia, comparar preços, fazer as contas ao consumo, mas à medida que os automóveis elétricos são cada vez mais uma opção no nosso mercado, surge um aspeto que nem sempre é tratado com a frontalidade necessária, será que um carro elétrico é adequado para todas as pessoas?

Jorge Grilo, CEO da Mobev, considera que é preciso mudar a forma como devemos pensar a mobilidade elétrica: não basta vender o automóvel. É necessário preparar o ecossistema que permite utilizá-lo, a importância de antes avaliar se o carro elétrico realmente lhe compensa. Na sua perspetiva, a resposta passa por uma maior pedagogia e por uma avaliação individual das condições de utilização.

Nem todos os clientes têm garagem, nem todos os condomínios têm condições para instalar um carregador e, em determinados casos, um carro elétrico pode simplesmente não ser a solução mais adequada. Para Jorge Grilo, a transição energética só será bem-sucedida se for acompanhada por informação, preparação e mudança de hábitos e uma das questões fundamentais é o carregamento. Para quem tem possibilidade de carregar em casa, a experiência de utilização pode ser completamente diferente. Mas isso implica preparar a infraestrutura antes de o automóvel chegar O cliente deve chegar a casa com o seu carro e ter já a box instalada.

A transição para o elétrico não é apenas uma questão de tecnologia. É também uma questão de comportamento, de hábitos, de infraestrutura, de conhecimento e de adequação ao perfil de utilização vamos ser coerentes.

Também nas empresas, Jorge Grilo considera este procedimento fundamental para avaliar antecipadamente as necessidades de um projeto de instalação: “Perdemos algum tempo, mas ganhamos muitos clientes”. A expectativa inicial estava sobrevalorizada, concluindo-se que eram necessários menos postos do que o previsto demonstrando a importância de dimensionar a infraestrutura à utilização real, maior adequação às necessidades e um investimento mais racional.

Comprar um elétrico é mudar a forma como se utiliza e se abastece o automóvel o que leva a uma reflexão sobre a preparação da transição elétrica, os novos hábitos de mobilidade e o risco de criar uma perceção negativa do veículo elétrico quando a mudança não é devidamente acompanhada.

Sobre o modelo português de mobilidade elétrica, Jorge Grilo considera que está a evoluir favoravelmente em relação a vários países europeus, em qualquer parte do país, seja público, posto de abastecimento ou superfície comercial existe um ponto de carregamento, mas existem algumas dúvidas quanto às vantagens e eficácia das recentes alterações da legislação.

A Mobi.e fez até aqui um trabalho exemplar com um selo de qualidade na Europa. Há muitas zonas cinzentas e algumas queixas de postos inativos e houve uma alteração que inviabiliza novos IPCs, ou seja, agora um cliente particular não pode ter o seu próprio posto de carregamento, na garagem, por exemplo, o que configura um certo retrocesso no potencial de evolução da rede de carregamentos.

A mobilidade elétrica está a entrar numa nova fase, neste episódio do ECO Auto uma conversa sobre como tomar uma boa decisão antes de comprar um elétrico, com Jorge Grilo, da MobEV.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

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