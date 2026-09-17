Pensionistas vão receber suplemento extraordinário pelo terceiro ano consecutivo

Os pensionistas portugueses com rendimentos mais baixos vão receber um suplemento extraordinário de até 200 euros no último mês do ano. A medida, que já tinha sido anunciada pelo primeiro-ministro no Parlamento, foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

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“Para reforçar a resposta à crise, o Governo aprovou hoje um conjunto de medidas. A primeira, um suplemento extraordinário de pensões“, explicou Luís Montenegro ao início da noite, numa comunicação ao país.

Esta é a terceira vez que o Governo atribui um ‘bónus’ aos pensionistas com prestações mais baixas, sendo que esta medida já estava prevista no Orçamento do Estado para 2026 em função da evolução da execução orçamental.

Desta vez, segue-se o seguinte modelo: beneficiários de pensões de montante igual ou inferior a 537,13 euros terão um suplemento de 200 euros; Beneficiários de pensões de montante superior a 537,13 euros, mas igual ou inferior a 1.074,26 euros terão um suplemento de 150 euros; Beneficiários de pensões de montante superior a 1.074,26 euros, mas igual ou inferior a 1.611,13 euros terão um suplemento de 100 euros; Já os beneficiários de pensões de montante superior a 1.611,13 euros não terão direito a qualquer suplemento.

No total, serão abrangidas cerca de dois milhões de pessoas por este apoio, que custará 400 milhões de euros aos cofres do Estado.

O suplemento extraordinário será pago “conjuntamente com a pensão de dezembro”, bem como com o subsídio de natal. A atribuição do bónus deverá ser automática, dispensando qualquer pedido da parte do beneficiário.

Importa realçar que este suplemento será pago só uma vez, isto é, não implica um aumento permanente das pensões. Este Executivo tem preferido avançar medidas deste género, em vez de seguir a ‘receita’ dos Governos de António Costa, isto é, atribuir aumentos extraordinários permanentes a quem tem reformas mais baixas, apesar das críticas da oposição.

Aliás, no Orçamento do Estado para 2026, a oposição (PS, PCP e BE) ainda tentou forçar o Governo a avançar com aumentos extraordinários permanentes das pensões mais baixas, mas essas propostas foram chumbadas.

Quanto a 2027, ainda não é certo o que acontecerá. O mais provável será o Governo rejeitar novamente um aumento extraordinário permanente das pensões e indicar que será a evolução das contas do Estado a ditar se os pensionistas têm ou não direito a um “cheque adicional”.