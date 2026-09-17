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PLMJ assessora Nido Living na venda de portefólio de residências universitárias em Portugal à Ardian Rockfield

A transação foi coordenada pela equipa de Corporate M&A da PLMJ, liderada pelo sócio Tomás Almeida Ribeiro.

A PLMJ assessorou a Nido Living na venda das sociedades Nido Lisbon e Nido Asprela Porto, sociedades titulares de ativos de PBSE (Purpose Built Student Accommodation) – à Ardian Rockfield European Student Accommodation Fund.

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A transação foi coordenada pela equipa de Corporate M&A da PLMJ, liderada pelo sócio Tomás Almeida Ribeiro, e com o apoio de Leonor Melo Bento, associada sénior, Tiago Belinha, associado e Maria Leonor Mauritty, advogada estagiária da mesma equipa.

A transação envolveu ainda uma equipa multidisciplinar que incluiu as seguintes áreas: de Bancário e Financeiro, Rita Romão, associada coordenadora, Teresa Proença Varão e Diogo Angeiras Leitão, associados e Carolina Granja, advogada estagiária. A equipa de Público foi liderada pela sócia Maria Zagallo, com o apoio de Micaela Giestas Salvador, associada coordenadora, Inês de Abreu Régio, associada sénior e Beatriz Ramos Lopes, associada. A equipa de Laboral foi liderada pelo sócio Nuno Ferreira Morgado, com a colaboração de José João Henriques, associado coordenador, e Teresa Abreu Palma, advogada estagiária. Da equipa de Tecnologia, Media e Telecomunicações, Benedita Cunha Pinto, associada sénior, e da equipa de Imobiliário e Turismo, Beatriz Paredes, associada sénior, e Pedro Marques da Costa, associado.

“A operação reforça a experiência da PLMJ em M&A no setor PBSE envolvendo plataformas de investimento internacionais e ativos de rendimento de larga escala”, segundo comunicado do escritório.

 

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