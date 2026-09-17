Direto “Não troco alguns pontos de descida do ISP por mais défice e dívida”
Primeiro-ministro explicou ao país as medidas que o Conselho de Ministros aprovou esta tarde, entre as quais a baixa de IRS. Custará 400 milhões e abrangerá todos os contribuintes.
O primeiro-ministro falou esta noite ao país para transmitir as medidas que foram aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros, nomeadamente a redução do IRS até ao sexto escalão. O alívio terá de passar ainda o crivo do Parlamento, mas a expectativa do Governo é que os salários de novembro já possam beneficiar de uma redução da retenção na fonte.
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Entre as medidas que Luís Montenegro anunciou nesta comunicação ao país estão ainda o novo suplemento extraordinário para os pensionistas e o prolongamento dos apoios face à subida persistente dos preços dos combustíveis.
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