Política

Primeiro-ministro vai falar ao país com IRS e apoios aos combustíveis na agenda

  • ECO
  • 13:16

Primeiro-ministro faz comunicação ao país, no dia em que Conselho de Ministros aprova baixa do IRS, apoio face à subida dos preços dos combustíveis e bónus para pensionistas.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai falar ao país esta quinta-feira, dia em que o Conselho de Ministros vai aprovar a nova baixa de IRS até ao sexto escalão e o prolongamento dos apoios face à subida dos preços dos combustíveis. Ainda não é certo a que horas será feita esta comunicação do chefe de Executivo.

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No que diz respeito ao IRS, a nova baixa (a quinta deste Governo) foi anunciada, inicialmente, na semana passada no Parlamento. Já esta quinta-feira, o Conselho Ministros aprova a proposta que seguirá para os deputados, sendo que o Executivo está a contar que o alívio seja aplicado já no salário que os portugueses vão receber em novembro.

Por outro lado, no que diz respeito aos combustíveis, o Executivo vai dar “luz verde” esta quinta-feira ao prolongamento do apoio aos setores mais supostos à subida dos preços nesta área, como a agricultura, os transportes públicos, os serviços sociais e os bombeiros.

O Conselho de Ministro deverá aprovar esta tarde também o novo suplemento extraordinário para os pensionistas, até 200 euros. Será a terceira vez consecutiva em que este Executivo atribui um cheque adicional aos reformados com rendimentos mais baixos.

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