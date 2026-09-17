Projeto «Alimentos con Vida» recebe o Prémio Atlántico Hoy para as melhores iniciativas empresariais

A Fundação DinoSol e a cadeia de supermercados das Canárias, HiperDino, receberam o prémio de melhor iniciativa social e sustentável pelo seu projeto «Alimentos con Vida», no âmbito da 5.ª edição dos Prémios Atlántico Hoy Iniciativas Empresariais, organizados por este meio de comunicação digital de âmbito regional.

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A presidente da Fundação DinoSol, Davinia Domínguez, foi quem recebeu este prémio, atribuído a um projeto que, lançado em 2020, durante a pandemia de COVID-19, tem levado alimentos de primeira necessidade, próprios para consumo e com data de validade próxima, a famílias vulneráveis das ilhas.

Domínguez destacou, durante o seu discurso, «a imensa satisfação que este reconhecimento proporciona a uma cadeia de supermercados das Canárias como é o HiperDino e à própria Fundação, que não só valoriza o trabalho que realizamos como organização com fins solidários, mas também a extraordinária ação colaborativa que impulsionamos juntamente com todas essas organizações não governamentais, refeitórios sociais e pessoas que tornam possível que o projeto “Alimentos com vida” chegue às pessoas vulneráveis do nosso arquipélago. Por isso, este reconhecimento é partilhado com todos eles».

Com seis anos de existência, esta iniciativa tornou a HiperDino na primeira cadeia de supermercados das Canárias a desenvolver uma iniciativa social destas características. «Alimentos com vida» oferece atualmente apoio a 12 500 pessoas por dia, através de 32 refeitórios ou entidades sociais. Anualmente, distribui cerca de 450 toneladas de alimentos, graças a esta rede de colaboração cujo objetivo é levar aos lares em situações económicas difíceis alimentos de primeira necessidade, para garantir o seu bem-estar social.

«Para além de ser um projeto pioneiro, o “Alimentos com Vida” é uma iniciativa facilitadora com a qual conseguimos dar apoio às pessoas que mais sofrem nas Canárias, em situações económicas frágeis e delicadas, e, além disso, conseguimos reduzir o desperdício alimentar nas lojas, algo que é muito positivo para a proteção do nosso ambiente e para garantir a sustentabilidade em todos os processos alimentares», afirmou Domínguez, que também agradeceu o reconhecimento, a visão e a confiança depositados na Fundação como organização colaboradora que promove e incentiva a cooperação como o melhor motor para garantir o bem-estar social dos coletivos mais vulneráveis.