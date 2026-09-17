PS critica negócio na REN e defende “regras precisas” para entrar no capital das empresas

O líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, argumenta que “ninguém percebe” a operação de entrada do Governo na REN, com a compra de 13,7% do capital da empresa, questionando se “foi o Estado que teve iniciativa para comprar ou foi o vendedor que quis vender?”. O socialista defende, por isso, “regras precisas” para o Estado entrar em empresas privadas. Com os preços dos combustíveis a dispararem, Brilhante Dias alerta para ameaças à “coesão social”.

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Um mês depois de ter sido noticiada a volta do Estado ao capital da REN, num negócio de 324,7 milhões de euros, Brilhante Dias argumenta que “as respostas não chegam e o PS vai ter uma iniciativa legislativa nesse âmbito”. “Ninguém percebe aquela aquisição”, diz. “Saiu a notícia de que o Governo terá contratado o Caixa BI para confirmar um valor proposto pelo vendedor. Só uma entidade para validar um preço proposto pelo vendedor? Isso é a forma de o Estado fazer a alocação de recursos públicos? Deve ser caso único, em que, para fazer uma aquisição com um prémio, temos apenas uma entidade a validar o preço”, atira, em entrevista ao Público/Renascença.

O líder parlamentar socialista adiantou ainda que o partido vai apresentar uma proposta para mudar a lei de forma a criar regras precisas para o aumento da participação do Estado em entidades privadas.

Sobre os preços dos combustíveis, o líder parlamentar do PS sublinha que Portugal está “a viver um momento muito agudo”, defendendo que se deve colocar a questão em Bruxelas para poder avançar com uma descida direta no IVA. Diz que cabe ao Governo decidir as medidas para aliviar a pressão sobre as famílias e avisa que “está em causa a coesão social. Se o Governo continuar sem fazer nada, temos um problema de coesão social”.