O prazo para a apresentação de candidaturas ao Conselho de Administração (CA) da RTP terminou esta terça-feira, cerca de 70 dias após a abertura do processo e terminados os meses mais quentes do ano. Em cima da mesa estão quatro duplas a concorrer aos cargos de presidente e vogal não financeiro, além de sete candidaturas individuais para a pasta financeira.

A atual administração, composta por Nicolau Santos -- presidente -- e Hugo Figueiredo -- vogal não financeiro --, procura a recondução para um terceiro mandato. Na corrida estão também as duplas Francisco…