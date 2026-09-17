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Quem vai escolher a nova administração da RTP?premium

 Rafael Correia,

Com quatro duplas na corrida para presidente e vogal e sete candidatos para o cargo de vogal financeiro, a escolha da administração da RTP cabe ao CGI, liderado por Ana Margarida Carvalho.

O prazo para a apresentação de candidaturas ao Conselho de Administração (CA) da RTP terminou esta terça-feira, cerca de 70 dias após a abertura do processo e terminados os meses mais quentes do ano. Em cima da mesa estão quatro duplas a concorrer aos cargos de presidente e vogal não financeiro, além de sete candidaturas individuais para a pasta financeira.

A atual administração, composta por Nicolau Santos -- presidente -- e Hugo Figueiredo -- vogal não financeiro --, procura a recondução para um terceiro mandato. Na corrida estão também as duplas Francisco…

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